Thuế tỉnh Thái Nguyên không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế

(TBTCO) - Thuế tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành Thuế Thái Nguyên qua các thời kỳ đã nghỉ hưu nhân dịp Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025). Lãnh đạo Thuế tỉnh Thái Nguyên khẳng định tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế.

Tại buổi gặp mặt, Trưởng Thuế tỉnh Thái Nguyên Đỗ Trọng Nghĩa đã giới thiệu khái quát về cuốn “Kỷ yếu Thuế tỉnh Thái Nguyên” - một ấn phẩm có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành Thuế Thái Nguyên.

Trưởng Thuế tỉnh Thái Nguyên Đỗ Trọng Nghĩa trao tặng cuốn Kỷ yếu cho nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ.

Ông Đỗ Trọng Nghĩa cho biết, cuốn kỷ yếu là kết quả của quá trình sưu tầm, biên soạn công phu, nghiêm túc và đầy tâm huyết của tập thể cán bộ ngành Thuế tỉnh Thái Nguyên, nhằm ghi lại những dấu mốc quan trọng, những chặng đường phát triển và trưởng thành của ngành qua các thời kỳ.

Theo ông Đỗ Trọng Nghĩa, nội dung cuốn Kỷ yếu không chỉ tái hiện lại quá trình hình thành và phát triển của Thuế tỉnh Thái Nguyên từ những ngày đầu thành lập, mà còn khắc họa rõ nét những đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ thuế qua các thế hệ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

Ấn phẩm cũng là sự tri ân sâu sắc đến những thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, ngành Thuế tỉnh Thái Nguyên đã và đang ngày đêm nỗ lực, cống hiến cho sự nghiệp quản lý thuế, góp phần xây dựng một nền tài chính công minh bạch, hiệu quả.

“Cuốn Kỷ yếu Thuế tỉnh Thái Nguyên sẽ trở thành một tài liệu quý, góp phần giáo dục truyền thống, hun đúc niềm tự hào nghề nghiệp cho các thế hệ cán bộ thuế hôm nay và mai sau. Đây cũng là dịp để toàn ngành cùng nhìn lại chặng đường đã qua, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới để ngành Thuế tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát triển vững mạnh” - ông Đỗ Trọng Nghĩa bày tỏ.

Đặc biệt, năm 2023 là năm ghi dấu mốc son quan trọng trong công tác thu ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Nguyên, bởi lần đầu tiên số thu ngân sách cán mốc trên 20 nghìn tỷ đồng, Thái Nguyên bước vào nhóm 18 tỉnh, thành phố tự cân đối thu chi và có điều tiết về ngân sách trung ương với tỷ lệ 4%; năm 2024, Thái Nguyên lọt vào tóp 10 địa phương có số thu ngân sách cao nhất miền Bắc; 7 tháng đầu năm 2025, kết quả thu ngân sách bằng 61,2% dự toán, tăng 30% so với cùng kỳ thực hiện.

Tại hội nghị, Trưởng Thuế tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng cuốn Kỷ yếu cho nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ. Đồng thời, các đại biểu tham dự đã được nghe Phó trưởng Thuế tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Thuận báo cáo công tác sắp xếp tổ chức bộ máy Thuế tỉnh Thái Nguyên từ tên gọi ban đầu là Cục Thuế Nhà nước Bắc Thái đến Thuế tỉnh Thái Nguyên như hiện tại, điểm lại những kết quả nổi bật trong công tác thuế những năm qua, và việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, Phó trưởng Thuế tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Thuận điểm lại, từ việc số thu chưa tới 100 tỷ đồng vào những năm 1990, đến năm 2008 số thu đã đạt 1.000 tỷ đồng, và đạt 10.000 tỷ đồng vào năm 2017; đến năm 2024 số thu đã đạt con số 20.000 tỷ đồng. Với chặng đường hơn 30 năm mà số thu đã tăng trưởng gấp hơn 200 nghìn lần.

Các thế hệ lãnh đạo Thuế tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ dự hội nghị. Ảnh: CT

Không chỉ đạt được những kết quả ấn tượng trong công tác thu ngân sách, góp phần quan trọng cải thiện tiềm lực tài chính để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngành Thuế Thái Nguyên đã có những bước tiến lớn trong công tác cải cách thủ tục hành chính, đổi mới nâng cao phương thức hoạt động và quản lý thuế, đặc biệt trong việc cải cách, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa ngành Thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Phát biểu tại hội nghị, nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên, nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên Dương Vương Thử đại diện cán bộ hưu trí Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên và Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn (trước sắp xếp) bày tỏ niềm xúc động, tự hào trước những thành tựu mà ngành Thuế Thái Nguyên đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong bối cảnh có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy và yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý thuế.

Phó Trưởng Thuế tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Thuận cho rằng, những thành quả đạt được hôm nay là kết tinh từ sự nỗ lực của nhiều thế hệ, là nền tảng vững chắc để ngành Thuế Thái Nguyên tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động ngành Thuế hiện nay sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách và các mục tiêu được giao./.