Trung Quốc là đối tác dẫn đầu về số dự án FDI mới tại Việt Nam

(TBTCO) - Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI. Trung Quốc là đối tác dẫn đầu về số dự án đầu tư mới, trong khi đó, Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn và số giao dịch góp vốn mua cổ phần.

Tổng vốn FDI đăng ký 9 tháng đạt trên 28,5 tỷ USD

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2025, tổng vốn FDI đăng ký mới, điều chỉnh vốn và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 28,5 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, có 2.926 dự án đầu tư mới (tăng 17,4% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký mới đạt trên 12,3 tỷ USD (giảm 8,6% so với cùng kỳ); có 1.092 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 6,3% so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt trên 11,3 tỷ USD (tăng 48% so với cùng kỳ).

Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế. Ảnh: Đức Thanh

Về góp vốn, mua cổ phần, có 2.527 giao dịch góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (tăng 2,3% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt trên 4,8 tỷ USD (tăng 35% so cùng kỳ).

Tính riêng trong tháng 9 năm 2025, số lượt đăng ký cấp mới tăng 40%; điều chỉnh vốn tăng 2% và số lượt góp vốn mua cổ phẩn giảm 5% so với tháng 8 năm 2025, tuy nhiên tổng vốn đăng ký mới đạt trên 1,3 tỷ USD tăng 36% so với tháng 8/2025.

Tính lũy kế đến ngày 30/9/2025, cả nước có 44.476 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 523,3 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài đạt 341,4 tỷ USD, bằng 65,2% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, kết quả trên cho thấy, trong bối cảnh chung toàn cầu, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế với tổng vốn đăng ký đạt trên 28,5 tỷ USD (tăng 15,2% so cùng kỳ). Trong 9 tháng năm 2025, ước tính các dự án FDI đã giải ngân được khoảng 18,8 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ.

Về dòng vốn FDI và cơ cấu đầu tư, mặc dù vốn đăng ký cấp mới giảm 8,6%, vốn điều chỉnh tăng mạnh (48%) và góp vốn – mua cổ phần tăng gần 35%. Điều này cho thấy nhà đầu tư mới thận trọng hơn khi khởi động dự án tại Việt Nam do những biến động trên thị trường toàn cầu.

Tuy nhiên, các dự án hiện hữu lại mở rộng quy mô đáng kể, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư hiện hữu với môi trường đầu tư tại Việt Nam trong thời gian qua. Đồng thời, vốn thực hiện tăng 8,5% cho thấy khả năng hấp thụ vốn và tiến độ giải ngân được cải thiện, đặc biệt khi trong bối cảnh toàn cầu FDI suy giảm.

Singapore dẫn đầu về số vốn đầu tư

Đã có 105 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 9 tháng năm 2025. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 6,9 tỷ USD, chiếm 24,2% tổng vốn đầu tư, giảm 5,9% so với cùng kỳ.

Hàn Quốc đứng thứ hai với trên 4,3 tỷ USD, chiếm 15% tổng vốn đầu tư, tăng 48,9% so cùng kỳ. Tiếp theo là Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kong với số vốn lần lượt là 3,42 tỷ USD; 2,53 tỷ USD và 2,15 tỷ USD. Xu hướng này cho thấy niềm tin vào môi trường đầu tư tại Việt Nam được khôi phục.

Chế tạo là ngành dẫn đầu về số dự án mới. Ảnh: Đức Thanh

Xét về số dự án, Trung Quốc là đối tác dẫn đầu về số dự án đầu tư mới (chiếm 30,42%). Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 19,5%) và số giao dịch góp vốn mua cổ phần (chiếm 25%).

Tính riêng trong tháng 9/2025, một số dự án nổi bật bao gồm: Dự án nhà máy điện gió Vân Canh Bình Định tại tỉnh Gia Lai của Tập đoàn Nexif Ratch Energy Se Asia (Singapore) với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 218,4 triệu USD; Dự án nhà máy sản xuất, gia công linh kiện điện tử của Công ty TNHH Jahwa Vina (Hàn Quốc) tại tỉnh Phú Thọ với tổng vốn đầu tư đăng ký là 100 triệu USD; Dự án Mega Textile - Vietnam tại tỉnh Nghệ An của Công ty TNHH Mega Textile Việt Nam (Singapore) điều chỉnh tăng vốn đầu tư 350 triệu USD, nâng tổng vốn đầu tư của dự án lên 940 triệu USD…

Trong 9 tháng năm 2025, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 16,8 tỷ USD, chiếm gần 58,9% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 5,7 tỷ USD, chiếm 19,98% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 30,2% so với cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là các ngành hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ; bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt trên 1,5 tỷ USD và trên 1,2 tỷ USD.

Xét về số lượng dự án, công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành dẫn đầu về số dự án mới (chiếm 35,9%) và số lượt dự án điều chỉnh vốn (chiếm 58,7%). Ngành bán buôn, bán lẻ dẫn đầu về số giao dịch góp vốn mua cổ phần (chiếm 39,53%).

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, trong bối cảnh toàn cầu phân mảnh, Việt Nam có lợi thế chiến lược nhờ vị trí, ổn định chính trị và cam kết hội nhập sâu rộng. Kết quả thu hút FDI 9 tháng đầu năm 2025 cho thấy xu hướng tích cực và bền vững, là nền tảng để FDI tiếp tục tăng tốc trong quý IV và năm 2026.