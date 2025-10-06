Vietnamobile bổ nhiệm CEO người Việt đầu tiên

(TBTCO) - Vietnamobile vừa chính thức bổ nhiệm Tiến sỹ Nguyễn Hiền Phương giữ chức vụ Tổng Giám đốc. Bà là người Việt đầu tiên đảm nhiệm vị trí cao nhất trong lịch sử Vietnamobile.

Trước khi được bổ nhiệm, bà Nguyễn Hiền Phương đã có nhiều năm gắn bó với hệ sinh thái Hanoi Telecom, đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao và đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng chiến lược, nâng cao năng lực vận hành và thúc đẩy chuyển đổi số.

Việc bổ nhiệm này thể hiện cam kết của Vietnamobile trong việc phát triển đội ngũ lãnh đạo thấu hiểu thị trường trong nước và am hiểu thói quen người tiêu dùng Việt.

“Vietnamobile đang sở hữu một vị thế rất khác biệt – là nhà mạng tư nhân duy nhất, với lợi thế nội lực mạnh mẽ và sự hỗ trợ từ hệ sinh thái doanh nghiệp thuần Việt. Chúng tôi sẽ tận dụng lợi thế đó để không chỉ cung cấp dịch vụ viễn thông, mà còn tham gia sâu vào hệ sinh thái số, mang lại các giá trị thiết thực cho khách hàng và xã hội” - Tiến sỹ Nguyễn Hiền Phương, Tổng Giám đốc Vietnamobile chia sẻ.

Vietnamobile đặt mục tiêu bước vào giai đoạn phát triển mới với chiến lược tập trung vào 3 trụ cột cốt lõi: Tiếp tục duy trì vị thế là nhà mạng tư nhân duy nhất tại Việt Nam, mang đến lựa chọn linh hoạt, sáng tạo và thân thiện cho người dùng, điển hình là dòng sản phẩm SIM không giới hạn data – một trong những giải pháp tiên phong giúp người dùng tiếp cận internet dễ dàng, phục vụ học tập, làm việc, giải trí không gián đoạn.

Nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hệ sinh thái, đầu tư vào công nghệ, cải thiện trải nghiệm khách hàng thông qua các sáng kiến chuyển đổi số.

Định vị thương hiệu theo hướng gần gũi, trẻ trung, năng động và khác biệt rõ nét trên thị trường viễn thông.

Vietnamobile cam kết tiếp tục tạo ra các giá trị thiết thực cho khách hàng, đối tác và cộng đồng, đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia và xây dựng nền kinh tế số Việt Nam.