9 tháng, hoàn trên 98 nghìn tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp

Thông tin về công tác đăng ký thuế, kê khai thuế, hoàn thuế, Cục Thuế cho biết, 9 tháng năm 2025, (tính đến 17/9/2025) toàn ngành đã ban hành 12.231 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng, với tổng số tiền được hoàn 98.266 tỷ đồng, bằng 55,8% dự toán, bằng 102% so với cùng kỳ thực hiện.

Công chức thuế rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế cho doanh nghiêp, người nộp thuế. Ảnh: TN

Cụ thể, đối với công tác hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động, tính đến thời điểm ngày 16/9/2025, hệ thống đã tiếp nhận 965.523 tờ khai quyết toán thu nhập cá nhân có phát sinh số thuế đề nghị hoàn, trong đó có 277.105 hồ sơ đủ điều kiện hoàn tự động (chiếm tỷ lệ 30,2% số tờ khai đề nghị hoàn và chiếm tỷ lệ 40,3% số tờ khai người nộp thuế gửi tờ khai gợi ý), với tổng số tiền là 1.290 tỷ đồng.

Cơ quan thuế đã ký ban hành tổng cộng 258.590 lệnh hoàn thuế (chiếm tỷ lệ 93,1% số hồ sơ phải xử lý) và chuyển Kho bạc Nhà nước chi hoàn tương ứng số tiền là 1.187 tỷ đồng. Theo thống kê, tính đến ngày 16/9/2025, Kho bạc Nhà nước đã chi 93% số lệnh hoàn tự động được cơ quan thuế truyền sang, tương ứng số tiền hoàn 1.099 tỷ đồng.

Một số địa bàn có số lượng hồ sơ hoàn tự động lớn là: TP Hồ Chí Minh tiếp nhận, xử lý 77.620 hồ sơ, số tiền là 361,2 tỷ đồng; TP Hà Nội tiếp nhận, xử lý 58.402 hồ sơ, số tiền là 266,1 tỷ đồng; Bình Dương tiếp nhận, xử lý 11.771 hồ sơ, số tiền là 38 tỷ đồng; Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn tiếp nhận, xử lý 8.541 hồ sơ, số tiền là 43,7 tỷ đồng; Đồng Nai tiếp nhận, xử lý 7.549 hồ sơ, số tiền là 35,3 tỷ đồng; Đà Nẵng tiếp nhận, xử lý 6.121 hồ sơ, số tiền là 26,3 tỷ đồng; Bắc Ninh tiếp nhận, xử lý 5.939 hồ sơ, số tiền là 20,7 tỷ đồng,…

Song song với việc triển khai hoàn thuế cho doanh nghiệp, ngành Thuế thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng. Cụ thể, toàn ngành đã thực hiện thanh tra, kiểm tra sau hoàn 6.515 quyết định hoàn, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2024, tương ứng tổng số tiền hoàn là 52.374 tỷ đồng. Kết quả số thuế truy hoàn và phạt là 348,8 tỷ đồng, đã nộp ngân sách 290 tỷ đồng.

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế cho doanh nghiêp, người nộp thuế, Cục Thuế chỉ đạo Ban Quản lý tuân thủ và hỗ trợ người nộp thuế khẩn trương tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị trình lãnh đạo Cục Thuế ban hành Quyết định bộ tiêu chí và quy trình áp dụng biện pháp quản lý tuân thủ đối với người nộp thuế có rủi ro rất cao trong sử dụng hóa đơn điện tử để xây dựng ứng dụng.

Cục Thuế chỉ đạo Ban Quản lý tuân thủ và hỗ trợ người nộp thuế khẩn trương báo cáo lãnh đạo Cục Thuế kết quả đánh giá công tác kết nối, chia sẻ dữ liệu với các đơn vị ngoài ngành (Ngân hàng thương mại, Hải quan, Công an…), tham mưu lãnh đạo Cục Thuế các giải pháp, kiến nghị với Bộ Tài chính để tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý thuế.

Đồng thời, phối hợp với Ban Chuyển đổi số trình phương triển khai ứng dụng trợ lý ảo hỗ trợ người nộp thuế áp dụng phạm vi toàn quốc.

Đặc biệt, căn cứ quy chế trao đổi thông tin với Cục Hải quan, khai thác dữ liệu tờ khai hải quan phục vụ công tác đánh giá rủi ro hoàn thuế giá trị gia tăng, đặc biệt là nhóm nhà đầu tư nước ngoài hoàn thuế giá trị gia tăng xuất khẩu./.