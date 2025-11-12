Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ thực hiện 10 Dự án tác động nhanh tại 10 tỉnh thành

Dự án tác động nhanh của Chính phủ Ấn Độ trong khuôn khổ Hợp tác Mekong-Ganga sẽ được triển khai tại 10 tỉnh thành của Việt Nam, bao gồm: Đắk Lắk, Đồng Tháp, Gia Lai, Hưng Yên, Huế, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Phú Thọ, Quảng Trị và Tây Ninh.
Lễ ký Biên bản ghi nhớ về việc triển khai các dự án tác động nhanh được tổ chức trực tuyến. Ảnh: ĐSQ Ấn Độ
Những biên bản ghi nhớ được ký kết trong năm nay sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án hỗ trợ của Chính phủ Ấn Độ về cơ sở hạ tầng giáo dục tại các tỉnh Đắk Lắk, Huế, Lạng Sơn, Phú Thọ và Quảng Trị; các dự án cấp nước sạch tại Đồng Tháp và Gia Lai, dự án phúc lợi xã hội tại Hưng Yên và Khánh Hòa và dự án cầu Kênh Tẻ tại Tây Ninh.
Với 10 dự án này, tổng số dự án QIP được Ấn Độ hỗ trợ tại Việt Nam sẽ lên tới 66 dự án, trong đó 55 dự án đã được triển khai thành công, trải rộng trên 42 tỉnh thành (dữ liệu trước khi 63 tỉnh thành Việt Nam sáp nhập).
Thay mặt UBND tỉnh Quảng Trị và đại diện của 10 tỉnh thành có mặt tại lễ ký kết, ông Trần Ngọc Lân - Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Trị đánh giá cao những lợi ích mà các Dự án tác động nhanh mang lại đối với các vùng sâu và khó khăn tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng giáo dục cơ bản, đường xá, tưới tiêu và cấp nước, đóng góp vào nỗ lực phát triển kinh tế xã hội của chính quyền các địa phương.
Các Dự án tác động nhanh được triển khai trong khuôn khổ của Chương trình Hỗ trợ phát triển thuộc Hợp tác Sông Hằng - Sông Mekong (MGC). Tại Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến giữa Thủ tướng Ấn Độ và Thủ tướng Việt Nam được tổ chức vào ngày 21/12/2020, Chính phủ Ấn Độ đã quyết định nâng số Dự án tác động nhanh cho Việt Nam hàng năm từ 5 dự án lên 10 dự án.
Những Dự án tác động nhanh được triển khai trong khoảng thời gian ngắn, mang lại lợi ích thiết thực và nhanh chóng cho các cộng đồng dân cư. Sự hợp tác giữa Đại sứ quán và chính quyền của các địa phương trong việc triển khai đúng tiến độ các dự án này thể hiện sự tiếp nối liên tục và sức mạnh của Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ. Việc này cũng đóng góp vào nỗ lực chung trong việc đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc của Việt Nam./.