Mastercard chia sẻ giải pháp phát huy tiềm năng trong nền kinh tế số thông qua thanh toán an toàn và dễ tiếp cận

(TBTCO) - Trong bối cảnh nền kinh tế số Việt Nam đang tăng tốc, thanh toán không tiền mặt ngày càng khẳng định vai trò trung tâm trong đời sống tài chính - kinh tế. Song hành cùng cơ hội, những thách thức về an toàn, niềm tin và khả năng tiếp cận vẫn hiện hữu. Đây cũng là nội dung được thảo luận sôi nổi tại Hội thảo Ngày thẻ Việt Nam 2025, với chủ đề “Một chạm - Vạn niềm tin: Kiến tạo tương lai thanh toán số”.

Ông Sharad Jain - Giám đốc Quốc gia Mastercard tại Việt Nam, Campuchia và Lào trình bày tham luận tại hội thảo.

Sự kiện do Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và báo Tiền Phong phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức. Trong phiên thảo luận về bảo mật, ông Sharad Jain - Giám đốc Quốc gia Mastercard tại Việt Nam, Lào và Campuchia có bài tham luận với chủ đề “Phát huy tiềm năng con người thông qua thanh toán an toàn và dễ tiếp cận”.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đến cuối năm 2024, cả nước có hơn 204,5 triệu tài khoản thanh toán cá nhân và trên 154,1 triệu thẻ đang hoạt động. Gần 87% người dân trên 15 tuổi đã có tài khoản ngân hàng. Năm 2024, tổng giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đạt 295,3 triệu tỷ đồng - gấp 26 lần GDP của Việt Nam. Đặc biệt, số lượng giao dịch qua mã QR trong quý I/2025 tăng hơn 81% so với cùng kỳ năm trước, trở thành phương thức thanh toán không tiền mặt tăng trưởng nhanh nhất và được áp dụng rộng rãi nhất.

Ông Sharad Jain cho rằng, những con số này cho thấy sự chuyển mình ấn tượng của Việt Nam trong hành trình số hóa thanh toán. Thanh toán số không chỉ đơn giản hóa giao dịch hàng ngày, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận tài chính minh bạch, an toàn cho người dân, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế số.

Tuy nhiên, cùng với sự bùng nổ đó là ba thách thức lớn mà toàn ngành cần chung tay giải quyết: khả năng tiếp cận, an toàn bảo mật, và trải nghiệm khách hàng.

Ông Sharad Jain nhấn mạnh, công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đơn giản hóa và dễ sử dụng, giúp người dân hình thành thói quen thanh toán hàng ngày. Để đạt được điều đó, cần duy trì hợp tác chặt chẽ giữa Chính phủ, ngân hàng và doanh nghiệp công nghệ nhằm mở rộng hạ tầng và tiện ích thanh toán.

Nhận định Việt Nam là một trong những thị trường chủ chốt, Mastercard đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% giao dịch thẻ tại Việt Nam sẽ được token hóa và xác thực an toàn. Mastercard đã đồng hành cùng Việt Nam hơn 15 năm trong hành trình số hóa thanh toán và cam kết tiếp tục nâng cao hiệu quả thanh toán theo thời gian thực qua việc phòng chống gian lận, đảm bảo luồng dữ liệu xuyên biên giới an toàn, và thúc đẩy đổi mới công nghệ theo tiêu chuẩn toàn cầu./.