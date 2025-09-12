Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo xử lý sự cố thông tin tín dụng tại CIC

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước cho biết đã nhận được báo cáo của CIC về sự cố có liên quan đến thông tin tín dụng tại CIC. Ngân hàng Nhà nước kịp thời chỉ đạo CIC khẩn trương báo cáo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác minh, xử lý, đồng thời đảm bảo hoạt động của CIC được liên tục, thông suốt.

Chiều ngày 12/9, Ngân hàng Nhà nước có thông tin ban đầu về sự cố có liên quan đến thông tin tín dụng tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Việt Nam (CIC).

Ngân hàng Nhà nước cho biết đã nhận được báo cáo của CIC về sự cố có liên quan đến thông tin tín dụng tại CIC. Ngân hàng Nhà nước kịp thời chỉ đạo CIC khẩn trương báo cáo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác minh, xử lý, đồng thời đảm bảo hoạt động của CIC được liên tục, thông suốt.

Theo Ngân hàng Nhà nước, CIC là một trong 04 tổ chức được phép thực hiện dịch vụ thông tin tín dụng tại Việt Nam.

Thông tin tín dụng do CIC thu thập theo quy định của pháp luật không bao gồm thông tin về: tài khoản tiền gửi, số dư tiền gửi, sổ tiết kiệm, tài khoản thanh toán, số thẻ ghi nợ, số thẻ tín dụng, mã số bảo mật (CVV/CVC), lịch sử giao dịch thanh toán của khách hàng.

Hệ thống công nghệ thông tin của các tổ chức tín dụng hoạt động độc lập và hoạt động cung cấp dịch vụ của các tổ chức tín dụng hiện nay đang được thực hiện liên tục, an toàn và ổn định.

Ngân hàng Nhà nước đã thường xuyên có chỉ đạo, yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường rà soát, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về an ninh, bảo mật, an toàn hệ thống công nghệ thông tin, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

"Việc thu thập, xử lý, khai thác, sử dụng, trao đổi, cung cấp trái phép thông tin tín dụng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật" - Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh.

Ngân hàng Nhà nước cũng khuyến cáo khách hàng cần tuân thủ các quy định của pháp luật và hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan chức năng về an toàn, bảo mật; thực hiện theo các quy định, hướng dẫn, khuyến cáo của các tổ chức tín dụng để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, cũng như để tránh bị kẻ xấu lợi dụng thực hiện các hành vi phát tán mã độc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản…

Trước đó, ngày 9/9, trên một diễn đàn nước ngoài, một nhóm tin tặc (hacker) quốc tế đăng tin rao bán dữ liệu thông tin tín dụng của CIC thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sau khi tiếp nhận thông tin, CIC đã khẩn trương tổ chức triển khai rà soát, kiểm tra, xác định nguyên nhân và thực hiện các biện pháp xử lý.

CIC cho biết hiện tại, sự cố chưa gây ảnh hưởng hoặc phát sinh thiệt hại. Hệ thống cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng của CIC vẫn đang hoạt động bình thường.

Qua thông tin thu thập được, hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng nhiều khả năng đã bị nhóm hacker quốc tế Shiny Hunters tấn công có chủ đích nhằm đánh cắp dữ liệu để rao bán trái phép. Đây là nhóm tội phạm chuyên nghiệp đã từng tấn công đánh cắp dữ liệu của Google (4/2025), Microsoft (5/2020), Australian Airline Qantas (7/2025) và nhiều tổ chức quốc tế lớn khác.