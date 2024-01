(TBTCO) - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết, năm 2023, doanh thu toàn ngành TT&TT ước đạt 3.744.214 tỷ đồng, tăng 1,49%; số tiền nộp ngân sách tăng 1,31% so với năm 2022.

Nộp ngân sách hơn 99.300 tỷ đồng từ hoạt động thông tin, truyền thông. Ảnh: Hải Anh

Cụ thể, số tiền nộp ngân sách từ hoạt động thông tin, truyền thông đạt 99.323 tỷ đồng, tăng 1,31% so với năm 2022. Đóng góp vào GDP của ngành ước đạt 887.398 tỷ đồng, tăng 1,34% so với năm 2022. Tổng số lao động toàn ngành năm 2023 ước khoảng 1.767.766 lao động, tăng 2,72% so với năm 2022.

Cũng theo Bộ TT&TT, năm 2023, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, toàn ngành đã triển khai các biện pháp thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số với 4 trụ cột: Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông, số hoá, quản trị số và dữ liệu số.

Đề cập đến bức tranh phát triển kinh tế số tại Việt Nam trong thời gian qua, Bộ TT&TT cho hay, kinh tế số là một động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng. Kinh tế số của Việt Nam chiếm 16,5% GDP và luôn có tốc độ tăng trưởng cao hơn tăng trưởng GDP khoảng 3 lần. Kinh tế số còn giúp tăng năng suất lao động, vốn là chỉ tiêu mà nhiều năm nay chúng ta chưa đạt được. Kinh tế số là một mũi tên trúng hai đích, vừa tăng trưởng GDP, vừa tăng năng suất lao động.

Năm 2024, Bộ TT&TT sẽ phổ cập hạ tầng số, phổ cập các thành tố nền tảng của chuyển đổi số, phát triển các ứng dụng số để phát triển kinh tế số - động lực mới để tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động.