(TBTCO) - Diễn biến nổi bật thị trường tiền tệ tuần qua từ ngày 12 - 16/1 cho thấy, thanh khoản hệ thống hạ nhiệt rõ rệt khi lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh. Ngân hàng Nhà nước hút ròng 29.899 tỷ đồng, phát đi tín hiệu điều hành thận trọng sau giai đoạn bơm mạnh cuối năm. Trong khi đó, tỷ giá tại ngân hàng giữ thế cân bằng, còn USD tự do lùi sâu về sát mốc 26.000 đồng.

Ngân hàng Nhà nước “rút van” OMO, lãi suất liên ngân hàng lùi sâu

Trong tuần qua từ ngày 12/1 đến ngày 16/1, diễn biến trên thị trường mở (OMO) cho thấy, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành theo hướng hút ròng thanh khoản, dù quy mô bơm - hút có sự đan xen nhịp nhàng giữa các phiên.

Theo đó, tuần qua, có 16.417 tỷ đồng trúng thầu ở các kỳ hạn 7, 14, 28, 56 và 91 ngày, lãi suất 4,5%. Ở chiều ngược lại, có tới 46.315,23 tỷ đồng đáo hạn trên kênh cầm cố, giảm lượng vốn OMO lưu hành xuống còn 315.048,49 tỷ đồng, giảm đáng kể so với mức 410 nghìn tỷ đồng ghi nhận ngày 31/12/2025.

Tính chung, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 29.899 tỷ đồng, tiếp đà hút mạnh 40.167,94 tỷ đồng, qua đó, cho thấy nhà điều hành ưu tiên kiểm soát thanh khoản trong trạng thái thận trọng.

Kết quả đấu thầu trong tuần cho thấy Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành thị trường mở theo hướng thận trọng và linh hoạt, với quy mô bơm thanh khoản ở mức khiêm tốn, chỉ khoảng 2.000 - 4.000 tỷ đồng mỗi phiên.

Ở chiều ngược lại, khối lượng đáo hạn duy trì ở mức rất cao, vượt xa lượng bơm mới trong phần lớn các phiên. Đáng chú ý, riêng phiên 12/1 ghi nhận lượng đáo hạn lên tới gần 19.800 tỷ đồng, tạo áp lực hút tiền rõ rệt khỏi hệ thống ngân hàng.

Trong tuần qua, lãi suất liên ngân hàng tăng nhẹ trên toàn bộ các kỳ hạn. Theo đó, ở kỳ hạn qua đêm, lãi suất tăng từ 3,16% cuối tuần trước lên quanh 4,17%, tương ứng tăng 1,01% điểm phần trăm cho thấy nhu cầu vốn ngắn hạn gia tăng rõ rệt. Kỳ hạn 1 tuần nhích lên 4,83%, tăng hơn 0,65 điểm phần trăm. Kỳ hạn 2 tuần duy trì đà tăng, lên 5,17%, vượt mốc 5%, nhích nhẹ 0,17 điểm phần trăm.

Các kỳ hạn dài hơn biến động mạnh hơn, với lãi suất 1 tháng vọt lên 6,45%, tăng khoảng 0,15 điểm phần trăm, trong khi kỳ hạn 3 tháng lên 7,23%, cao hơn 0,18 điểm phần trăm.

Theo đánh giá của nhóm phân tích Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước chủ động rút bớt thanh khoản sau giai đoạn bơm mạnh cuối năm. Cùng với đó, lãi suất trong xu hướng giảm dần từ đầu cho tới cuối tuần trước, khi nhu cầu vốn mua vụ cuối năm đi qua.

"Lãi suất liên ngân hàng hiện đang về mức ngang giai đoạn cuối tháng 9/2025, chúng tôi kỳ vọng sẽ duy trì trong thời gian tới và thanh khoản hệ thống ngân hàng đang dần ổn định trở lại" - Chứng khoán Yuanta nhận định.

Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap cũng dự báo, nhu cầu thanh khoản sẽ hạ nhiệt vào đầu tháng 1 sau khi áp lực cuối năm tạm lắng, tạo điều kiện cho lãi suất liên ngân hàng điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, lãi suất có thể vẫn duy trì ở mức cao do nhu cầu thanh khoản thường tăng cao trước Tết.

Tỷ giá giữ thế cân bằng, USD tự do lùi mạnh

Ngày 16/1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.131 VND/USD, giảm 4 đồng so với phiên liền trước, trong khi tỷ giá USD trên thị trường tự do điều chỉnh mạnh hơn, giảm tới 350 đồng, cho thấy áp lực đầu cơ tiếp tục hạ nhiệt.

Với biên độ giao dịch 5%, tỷ giá trần mà các ngân hàng thương mại được phép áp dụng là 26.387 VND/USD, còn tỷ giá sàn ở mức 23.874 VND/USD. Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo được niêm yết 23.925 VND/USD (mua vào) và 26.337 VND/USD (bán ra), phản ánh định hướng điều hành ổn định của nhà điều hành.

Thị trường tiền tệ tuần 12-16/1: Hút ròng mạnh 30.000 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng "hạ sốt". Ảnh minh họa.

Tính chung tuần này từ ngày 12 - 16/1, tỷ giá USD/VND nhìn chung biến động hẹp và có xu hướng ổn định như tuần trước. Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố chốt tuần ở mức 25.131 VND/USD, tăng ròng 4 đồng so với cuối tuần trước, đảo chiều nhẹ so với tuần trước đó giảm 1 đồng. Diễn biến trong tuần cho thấy tỷ giá trung tâm có nhịp tăng - giảm đan xen, nhưng biên độ rất nhỏ, phản ánh điều hành linh hoạt và trạng thái cân bằng cung - cầu ngoại tệ.

Tại các ngân hàng, tỷ giá USD bám sát định hướng điều hành, chưa xuất hiện áp lực tăng mạnh dù có những phiên nhích lên trong tuần. Theo đó, tại Vietcombank, USD được niêm yết ở mức 26.057 - 26.387 VND/USD, tăng 4 đồng so với cuối tuần trước. Trong khi đó, BIDV giao dịch USD quanh 26.087 - 26.387 VND/USD, cũng tăng 4 đồng.

Trái lại, thị trường tự do ghi nhận diễn biến đáng chú ý hơn khi giá USD bán ra giảm mạnh 520 đồng trong tuần, xuống còn 26.250 - 26.300 VND/USD, cho thấy áp lực đầu cơ và tâm lý găm giữ USD đã hạ nhiệt rõ rệt, đồng thời chênh lệch giữa thị trường tự do và ngân hàng tiếp tục thu hẹp.

Còn với các ngoại tệ khác, tỷ giá EUR giảm khá rõ tại cả hai ngân hàng. Vietcombank niêm yết 29.703 - 31.270 VND/EUR, với giá mua giảm 125,4 đồng và giá bán giảm 132,0 đồng so với cuối tuần trước. Tại BIDV, EUR giao dịch 30.063 - 31.322 VND/EUR, giảm 90 đồng ở chiều mua và 96 đồng ở chiều bán.

Với đồng bảng Anh, mức sụt giảm mạnh nhất, Vietcombank niêm yết 34.224 - 35.677 VND/GBP, giảm 156,1 đồng chiều mua và 162,8 đồng chiều bán. BIDV cũng điều chỉnh xuống 34.711 - 35.734 VND/GBP, giảm 115 đồng ở chiều mua và 124 đồng ở chiều bán. Mức giảm mạnh cho thấy GBP là một trong những đồng tiền chịu áp lực lớn nhất trong tuần.

Tỷ giá Yên Nhật gần như đi ngang tại các ngân hàng. Trái chiều xu hướng chung, Nhân dân tệ tăng nhẹ tại cả hai ngân hàng. Vietcombank niêm yết 3.675 - 3.832 VND/CNY, tăng 9,2 đồng chiều mua và 9,6 đồng chiều bán. Tại BIDV, CNY giao dịch 3.716 - 3.827 VND/CNY, tăng 7 đồng ở chiều mua và 8 đồng ở chiều bán.