Thủ tướng Chính phủ: Doanh nghiệp yếu thì đất nước không thể khoẻ

(TBTCO) - Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, doanh nghiệp thành công là đất nước thành công, và ngược lại, doanh nghiệp yếu thì đất nước không thể khỏe. Để xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng thì tất cả mọi người phải chung sức, đồng lòng.

Chính phủ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025), Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong 80 năm qua, đất nước ta đã trải qua muôn vàn khó khăn, gian khổ. Có thể nói, ít quốc gia nào trong thế kỷ XX phải hy sinh, mất mát nhiều như Việt Nam. Chính sự hy sinh ấy đã đem lại độc lập, tự do cho chúng ta ngày hôm nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Chí Cường

Những thành tựu sau gần 40 năm đổi mới đã khẳng định vị thế mới của đất nước. Quốc tế ghi nhận Việt Nam là quốc gia ổn định và phát triển trong bối cảnh khu vực, toàn cầu nhiều biến động. Ngồi tại hội trường này, được hưởng thành quả cách mạng, chúng ta càng thêm tự hào về dân tộc, về bản lĩnh và sáng tạo của người Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh.

Cho rằng chủ đề “Khai phóng tiềm năng, kiến tạo tương lai” của Diễn đàn năm nay là rất phù hợp, Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực đã được Diễn đàn triển khai trong 3 tháng qua với sự tham gia của hơn 5.000 doanh nghiệp và ghi nhận 3.000 kiến nghị, đề xuất.

Theo Thủ tướng, điều này thể hiện sự băn khoăn, trăn trở, thể hiện trí tuệ và tinh thần trách nhiệm rất cao của cộng đồng doanh nhân đối với đất nước, với dân tộc. Đặc biệt, Thủ tướng ghi nhận sự hưởng ứng của các cơ quan báo chí với khoảng 300 bài viết liên quan đến Diễn đàn.

Tại VPSF 2025, Thủ tướng đã trao đổi và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực mà doanh nghiệp nêu. Với lĩnh vực điện, Thủ tướng cho biết, hiện nay đang phân loại, “cái gì Nhà nước sai thì Nhà nước phải chịu trách nhiệm và cái gì doanh nghiệp sai thì doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm”. Nhắc lại quan điểm “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, Thủ tướng cho rằng, phải hài hòa giữa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và Nhà nước, không thể thay đổi cấu trúc này.

Chia sẻ những băn khoăn, trăn trở của cộng đồng doanh nghiệp về các vấn đề như thể chế, hạ tầng, nguồn vốn, nhân lực và thủ tục hành chính, Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn đồng hành, lắng nghe và đang tích cực giải quyết những vấn đề này.

Cụ thể, Thủ tướng nêu bật những hành động cụ thể của Chính phủ nhằm tháo gỡ điểm nghẽn và hỗ trợ doanh nghiệp. Đó là thể chế đang được xây dựng theo hướng thông thoáng, kiến tạo, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Cơ sở hạ tầng được tập trung đầu tư phát triển để tạo không gian phát triển mới và giảm chi phí đầu vào.

Cùng với đó, Chính phủ cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và số hóa quản lý để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt là sự chuyển đổi từ tư duy "không quản được thì cấm" sang "kiến tạo, phát triển và phục vụ nhân dân".

Bên cạnh những việc đã làm tốt, Thủ tướng cũng nhìn nhận có những việc làm chưa tốt, hay chưa làm được. Nhưng quan trọng nhất, theo Thủ tướng, là chúng ta đã nhìn ra vấn đề, “bắt trúng bệnh”. Việc tiếp theo là làm sao “chữa bệnh” nhanh, ít tốn kém.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Chí Cường

Theo Thủ tướng, trong tình hình thế giới hiện nay, chúng ta phải thích ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả. Không còn cách nào khác, chúng ta phải đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và chuỗi cung ứng, nâng cao giá trị gia tăng của hàng hóa Việt Nam. Các vấn đề thế giới hiện nay tác động đến toàn cầu, không loại trừ bất cứ quốc gia nào, đòi hỏi các quốc gia phải dựa vào nhau để hợp tác cùng phát triển.

Chủ động hội nhập, hợp tác để phát triển, song đồng thời cũng đẩy mạnh xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Trong đó, vai trò của mỗi người dân, mỗi doanh nhân, doanh nghiệp là rất quan trọng để xây dựng được nền kinh tế tự chủ, độc lập từ bàn tay, khối óc của con người Việt Nam.

Càng áp lực, càng nỗ lực

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta phải làm mới lại các động lực tăng trưởng truyền thống như xuất khẩu, đầu tư, tiêu dùng, cùng với thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số… Trong đó, doanh nghiệp phải đi tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Trong mọi hoàn cảnh, Thủ tướng nhấn mạnh, dù khó khăn luôn nhiều hơn thuận lợi, chúng ta phải bình tĩnh, sáng suốt, không hoang mang, lo sợ, nhưng cũng không được chủ quan.

Nhìn lại những năm qua, khó khăn lúc nào cũng có, song đất nước ta vẫn phát triển, kinh tế vĩ mô vẫn ổn định, lạm phát được kiểm soát, nợ công, bội chi ngân sách trong giới hạn, các cân đối lớn được đảm bảo. Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp. "Cái hay của người Việt Nam chúng ta là có bản lĩnh và càng áp lực thì chúng ta lại càng nỗ lực", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2025 thực hiện nghi thức đánh cồng tại Diễn đàn. Ảnh: Chí Cường

Từ vai trò quan trọng này của cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng bày tỏ 6 mong muốn đối với các doanh nghiệp.

Thứ nhất, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, thể hiện đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Thứ hai, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Thứ ba, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong nước và quốc tế.

Thứ tư, phát huy sức mạnh doanh nhân, góp phần thúc đẩy sức mạnh của nhân dân và dân tộc.

Thứ năm, kết hợp hài hòa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh Nhà nước với nhân dân, doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp quốc tế.

Thứ sáu, tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, phát triển nhanh nhưng bền vững.

Khẳng định sự đồng hành của Đảng, Nhà nước với doanh nghiệp, Thủ tướng nhấn mạnh, doanh nghiệp cũng phải đồng hành với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

“Các bạn khỏe, các bạn thành công là đất nước thành công, các bạn giàu có là đất nước giàu có, các bạn yếu thì đất nước không thể khoẻ. Chúng ta mong muốn một đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và nhân dân Việt Nam được hạnh phúc, ấm no, thì tất cả mọi người phải chung sức, đồng lòng để chúng ta cùng làm, cùng hưởng và cùng tự hào với những giá trị Việt Nam”, Thủ tướng nêu rõ.