Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề xuất mô hình công - tư cho mục tiêu 5 triệu doanh nghiệp

(TBTCO) - Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề xuất và cam kết tiên phong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ và chuyển đổi 5 triệu hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp, thông qua một mô hình hợp tác công - tư chặt chẽ và thực chất.

Đối thoại thực chất - Giải pháp cụ thể

Chiều 16/9/2025, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025), Phiên đối thoại Cấp cao diễn ra trọng thể với sự tham dự của gần 1.000 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương; đại diện các tổ chức quốc tế; cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nhân tư nhân cả nước. Đặc biệt, Diễn đàn vinh dự có sự hiện diện và phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2025 khẳng định, phương châm hành động của Diễn đàn là đối thoại thực chất, giải pháp cụ thể và triển khai triệt để, hiệu quả.

Ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2025 phát biểu khai mạc. Ảnh: Chí Cường

Tinh thần lớn nhất của Diễn đàn năm nay có thể tóm lược bằng năm chữ “Tin cậy - Minh bạch - Hiệu quả - Cạnh tranh - Tổng thể”. Để hiện thực hóa năm từ khoá này, cộng đồng doanh nghiệp sẵn sàng nâng chuẩn giá trị, đầu tư cho con người, tuân thủ pháp luật, xây dựng văn hóa doanh nghiệp chính trực và chủ động đổi mới từ tư duy đến vận hành.

Quan hệ giữa Nhà nước và doanh nghiệp, vì thế, cần được kiến tạo như một “quan hệ đồng kiến tạo”: Nhà nước tạo sân chơi và luật chơi minh bạch; doanh nghiệp chủ động cạnh tranh, đổi mới; cùng nhau bảo vệ thị trường công bằng.

Với tinh thần “từ đối thoại đến hành động”, ông Đặng Hồng Anh khẳng định, các kiến nghị hôm nay sẽ không dừng ở biên bản. Ban Tổ chức sẽ tổng hợp, phân tích và cùng các cơ quan hữu quan rà soát các đề xuất, giải pháp để đưa vào báo cáo tổng thể của Diễn đàn. Đồng thời, theo dõi kết quả thực thi để bảo đảm mọi đề xuất có vòng đời chính sách đầy đủ - từ hình thành, ban hành tới tác động thực tế.

Một trong những hành động cụ thể, mang tầm vóc chiến lược mà Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tha thiết đề xuất và cam kết tiên phong thực hiện là Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ và chuyển đổi 5 triệu hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp, bằng một mô hình hợp tác công - tư chặt chẽ và thực chất.

Theo đó, về phía Nhà nước, các doanh nghiệp đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo vai trò “kiến tạo bệ phóng”, thông qua các chính sách khuyến khích đủ mạnh, cơ chế tiếp cận vốn thông thoáng và thủ tục tinh gọn, giúp các hộ kinh doanh có đủ tự tin, nguồn lực ban đầu để bước qua ngưỡng cửa doanh nghiệp.

Về phía cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nghiệp cam kết sẽ là “người đồng hành trách nhiệm và tích cực”. Để cụ thể hóa vai trò này, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề nghị được khởi xướng và cam kết triển khai ngay trong năm 2025 chương trình “Mỗi doanh nhân trẻ dìu dắt hai doanh nhân mới”.

Lời giải cho bài toán 5 triệu doanh nghiệp

Theo ông Đặng Hồng Anh, “một quốc gia cất cánh không chỉ nhờ những đột phá vĩ mô, mà còn bởi hàng triệu quyết định nhỏ đúng đắn mỗi ngày: một thủ tục được rút ngắn; một khoản tín dụng được giải ngân minh bạch; một lô hàng được thông quan đúng hẹn; một hợp đồng được thực thi công bằng; một nhân viên được đào tạo tốt hơn. Những điều ấy, khi cộng hưởng, sẽ tạo nên thay đổi lớn”.

Cụ thể, mỗi hội viên doanh nhân trẻ sẽ đảm nhận vai trò người hướng dẫn cho ít nhất hai doanh nhân vừa chuyển đổi mô hình hoặc mới khởi sự. Chương trình sẽ tập trung chia sẻ kinh nghiệm quản trị thực chiến, hỗ trợ định hướng chiến lược và đặc biệt là giúp họ phòng ngừa các sai lầm trong vận hành mà doanh nghiệp non trẻ thường gặp phải.

"Sự kết hợp giữa chính sách tạo đà của Chính phủ và cơ chế hỗ trợ thực chất từ cộng đồng sẽ là lời giải hiệu quả nhất để 5 triệu hộ kinh doanh cá thể không chỉ “lớn” về số lượng đăng ký, mà còn “mạnh” về năng lực nội tại", đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khẳng định.

Toàn cảnh Phiên đối thoại cấp cao. Ảnh: Chí Cường

Tại phiên cấp cao, lãnh đạo các doanh nghiệp đầu ngành, chuyên gia kinh tế và đại diện tổ chức quốc tế đã cũng thảo luận, hiến kế nhiều giải pháp mang tính khả thi. Điểm nổi bật là cộng đồng doanh nhân tư nhân không chỉ phản ánh khó khăn, mà đã thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, đưa ra các sáng kiến chính sách cụ thể, từ xây dựng thương hiệu quốc gia, xúc tiến thương mại trọng tâm, phát triển hạ tầng logistics xanh, đến cơ chế sandbox cho fintech và proptech, hay chiến lược quốc gia về nhân tài và đào tạo lãnh đạo kế cận.

Theo các doanh nghiệp, trong tiến trình phát triển mới, khi các chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái thiết, khi kinh tế số và kinh tế xanh dần trở thành “luật chơi” mới, Việt Nam có cơ hội trở thành điểm đến của dòng vốn, của công nghệ và của tài năng. Nhưng cơ hội chỉ mỉm cười với những ai biết chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị ở đây là kiên trì cải cách quy định pháp luật theo hướng thân thiện với thị trường, với doanh nghiệp; là đầu tư dài hạn cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; là chủ động mở rộng không gian hợp tác quốc tế, xây dựng thương hiệu quốc gia gắn với chất lượng và sự tin cậy.

Sau các phần báo cáo và thảo luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn. Phiên Đối thoại sẽ kết thúc với nghi thức Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch VPSF 2025 thực hiện đánh cồng, chính thức khởi động một giai đoạn phát triển mới của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam, đánh dấu cam kết biến khát vọng - trí tuệ - hiến kế thành hành động cụ thể vì tương lai phát triển bền vững của đất nước./.