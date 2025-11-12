Thuế tỉnh Thanh Hóa triển khai “60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai”

(TBTCO) - Thuế tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Lễ phát động triển khai “60 ngày cao điểm chuyển đổi chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh". Thuế tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu chuyển đổi hộ kinh doanh nộp thuế khoán sang kê khai.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch. Ảnh: Thuế tỉnh Thanh Hóa

Để hiện thực hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; Quyết định của Bộ Tài chính phê duyệt Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”; Quyết định của Cục Thuế về Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.

Đồng thời, được sự đồng ý của UBND tỉnh Thanh Hóa, Thuế tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Lễ phát động triển khai “60 ngày cao điểm chuyển đổi chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh" theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 13 điểm cầu của các Thuế cơ sở.

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy cho rằng, việc chuyển đổi từ hình thức thuế khoán sang kê khai là bước đi quan trọng nhằm tăng tính công khai, minh bạch, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, hiện đại; đồng thời giúp hộ kinh doanh chủ động hơn trong quản lý tài chính và thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Các Thuế cơ sở tỉnh Thanh Hóa tham gia ký cam kết thi đua hoàn thành chỉ tiêu chuyển đổi hộ kinh doanh sang kê khai. Ảnh: Thuế Thanh Hóa

Được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa; sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành liên quan và các nhà cung cấp dịch vụ, Thuế tỉnh Thanh Hóa đã sẵn sàng cho chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai với hộ kinh doanh” - một chiến dịch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn ngành, hướng tới mục tiêu chuyển toàn bộ hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán sang nộp thuế theo phương pháp kê khai từ ngày 1/1/2026.

Tại lễ phát động, các Thuế cơ sở đã ký cam kết thi đua hoàn thành chỉ tiêu chuyển đổi hộ kinh doanh sang kê khai, phấn đấu vượt kế hoạch được giao. Đại diện các hộ kinh doanh cũng bày tỏ sự đồng thuận, sẵn sàng phối hợp cùng ngành Thuế trong quá trình thực hiện.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Thanh Hóa cho biết, lễ phát động “60 ngày cao điểm” không chỉ là một đợt cao điểm thi đua ngắn hạn mà còn thể hiện quyết tâm của toàn ngành Thuế trong việc hiện đại hóa công tác quản lý thuế, mở rộng cơ sở thuế và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa năm 2025./.