Bộ trưởng Hồ Đức Phớc:

(TBTCO) - Chiều 7/8, Bộ Tài chính tổ chức giao ban, triển khai công tác tháng 8/2023. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chủ trì hội nghị. Về cơ bản, thu ngân sách đảm bảo tiến độ dự toán, nhưng dự báo từ nay tới cuối năm sẽ còn nhiều khó khăn, do đó, Bộ trưởng đề nghị toàn ngành tập trung triển khai các giải pháp, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) được giao.

Cơ quan thuế, hải quan triển khai các giải pháp chống thất thu ngân sách

Báo cáo tại cuộc giao ban, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, thu nội địa đến thời điểm hiện nay đạt 64,5% so với dự toán pháp lệnh, cơ bản đáp ứng tiến độ dự toán được giao. Tuy nhiên, dự báo những tháng cuối năm, thu NSNN có thể gặp nhiều khó khăn. Về dự toán năm 2024, các địa phương đều dự báo sẽ gặp khó khăn, đặc biệt các khoản thu từ đất. Cơ quan thuế sẽ triển khai nhiều giải pháp để phấn đấu hoàn thành dự toán được giao.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc phát biểu, chỉ đạo toàn ngành Tài chính tập trung phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao. Ảnh: Đức Minh.

Về triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT), theo ông Mai Xuân Thành, việc triển khai HĐĐT đến nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Doanh nghiệp được lợi nhiều từ HĐĐT, quy trình làm việc của cơ quan thuế theo hướng tích cực, hiện đại, công khai, minh bạch hơn. Việt Nam là một trong những quốc gia vận hành HĐĐT theo hướng hiện đại, đã phát hiện được những vụ việc gian lận HĐĐT. Thời gian tới, cơ quan thuế sẽ làm tốt công tác kiểm soát thực hiện HĐĐT làm môi trường kinh doanh lành mạnh hơn.

Về công tác hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), theo ông Mai Xuân Thành, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã có các cuộc làm việc với các đơn vị, nhất là các cục thuế lớn, đến nay đã có những kết quả tích cực hơn so với trước đó. Tuy nhiên, trong số hồ sơ hoàn thuế, có nhiều doanh nghiệp có rủi ro cao. Do đó thời gian tới, Tổng cục Thuế tăng cường phối hợp với cơ quan công an để kiểm soát chặt hoàn thuế. Thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ bám sát số hoàn thuế được giao để nhanh chóng khẩn trương hoàn thuế cho doanh nghiệp, nhưng phương châm là rủi ro phải xử ly triệt để.

Ở điểm cầu Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn cho biết, thu thuế xuất nhập khẩu tính đến thời điểm hiện nay đã đạt 50% so với dự toán, tuy nhiên so với cùng kỳ thấp hơn 17%. Số thu này phản ảnh kim ngạch xuất nhập khẩu 7 tháng đầu năm. Từ nay đến cuối năm, Tổng cục Hải quan bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao.

Đáng chú ý, theo Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn, thời gian qua, cơ quan hải quan đã đẩy mạnh công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, đặc biệt là khu vực cửa khẩu, tuyến hàng không chuyển phát nhanh. Cơ quan hải quan đã tiến hành kiểm soát và soi chiếu 100% từ bao kiện nhỏ cho đến các kiện hàng, đã bắt giữ trong tháng 7 là hơn 100 kg ma túy các loại, lũy kế 7 tháng là hơn 1.300 kg ma túy, riêng tuyến hàng không là 700 kg.

Tập trung hoàn thiện thể chế, đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị toàn ngành tập trung hoàn thành dự toán thu NSNN. Hiện nay, tình hình doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách, do đó, từ nay tới cuối năm, toàn ngành phải tập trung triển khai các giải pháp nhằm phấn đấu thu đạt và vượt dự toán được giao.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng lưu ý, do nguyên nhân khách quan nên một số khoản thu giảm mạnh, như thu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu (giảm hơn 38% so với cùng kỳ), các khoản thu về nhà, đất giảm hơn 53% so với cùng kỳ, thu thuế xuất nhập khẩu giảm. Do đó, để phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN, Bộ trưởng đề nghị toàn ngành Tài chính cần nỗ lực hơn nữa, đặc biệt là các cơ quan thu như Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan.

Về dự toán NSNN năm 2024, Bộ trưởng lưu ý các đơn vị trong xây dựng dự toán phải sát đúng, phù hợp với tình hình thực tế, vì dự kiến thời gian tới vẫn còn nhiều khó khăn.

Để thúc đẩy tăng trưởng, điểm mấu chốt cần tháo gỡ những điểm nghẽn, thúc giải ngân vốn đầu tư công. Do đó, Bộ trưởng đề nghị Vụ Đầu tư cần tiếp tục tăng cường đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Đối với các nhiệm vụ từ nay tới cuối năm, Bộ trưởng đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính, đặc biệt là công tác xây dựng các dự án luật, pháp lệnh. Bộ trưởng đề nghị cần đảm bảo tiến độ xây dựng chính sách pháp luật tài chính theo đúng kế hoạch được giao, trong đó chú ý: dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi); hoàn thiện đề nghị xây dựng Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), Luật Thuế GTGT (sửa đổi), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi)…

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến thời điểm hiện nay, thực hiện chương trình công tác của Chính phủ và các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, tính cả các đề án đã trình từ năm 2021 chuyển sang, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 14 nghị định và 2 quyết định. Trong đó, có 8 đề án Bộ Tài chính đang hoàn thiện theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 8 đề án Bộ Tài chính mới trình hoặc mới hoàn thiện theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.