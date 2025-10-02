VCBS dự báo nhiều ngân hàng lãi lớn, mức tăng trưởng tới 35%

(TBTCO) - VCBS dự báo quý III/2025 tiếp tục là giai đoạn tăng trưởng mạnh của ngành ngân hàng, trong đó có 2 ngân hàng có thể đạt mức tăng lợi nhuận trước thuế tới 35%. Bên cạnh đó, 8 ngân hàng khác cũng được kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng 2 chữ số, nhờ tín dụng bứt tốc, NIM cải thiện và áp lực dự phòng giảm.

Trong báo cáo tổng hợp dự báo kết quả kinh doanh quý III/2025 và cả năm, Công ty Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) dự báo tốc độ tăng trưởng tín dụng toàn ngành cuối quý III tiếp tục tăng tốc, đạt khoảng 14% so với cuối năm 2024.

Đồ hoạ: Ánh Tuyết.

NIM tạo đáy, tín dụng bất động sản thành động lực mới Trong bức tranh chung, nhóm phân tích VCBS đánh giá, biên lãi ròng (NIM) bắt đầu có dấu hiệu tạo đáy và một số ngân hàng dịch chuyển danh mục cho vay sang lĩnh vực có lợi suất cao hơn như bất động sản. Về chất lượng tài sản, nợ xấu dự kiến giảm nhẹ nhờ thu hồi nợ và hoàn nhập dự phòng.

Về triển vọng tại từng ngân hàng, BIDV được dự báo duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng 16% trong năm 2025, NIM đi ngang ở mức 2,4%. Chất lượng tài sản vẫn thuộc nhóm tốt nhất ngành, với áp lực dự phòng thấp.

Nhóm phân tích VCBS dự báo, BIDV (mã Ck: BID) sắp tăng vốn điều lệ thêm 21.656 tỷ đồng lên gần 91.870 tỷ đồng thông qua việc tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 7,1%; trả cổ tức tỷ lệ 19,9% và phát hành riêng lẻ tỷ lệ 3,84%. Lợi nhuận trước thuế cả năm 2025 ước đạt 35.642 tỷ đồng, tăng 14% cùng kỳ.

Trong khi đó, ACB (mã Ck: ACB) dự kiến tăng trưởng tín dụng 19,3% nhờ nhóm khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng cá nhân. NIM có dư địa hồi phục nhẹ, hiệu quả sinh lời duy trì cao nhờ kiểm soát tốt chi phí và chất lượng tài sản. Lợi nhuận trước thuế ước đạt khoảng 22.940 tỷ đồng, tăng 9% cùng kỳ.

Đối với Techcombank (mã Ck: TCB), động lực tăng trưởng đến từ bất động sản, xây dựng và nhu cầu vay mua nhà ở; NIM cải thiện nhờ CASA (tiết kiệm không kỳ hạn) duy trì ở mức cao và tỷ trọng cho vay bán lẻ lớn. Việc IPO (phát hành lần đầu ra công chúng) TCBS cũng giúp ngân hàng tái định giá lại khoản đầu tư và gia tăng vị thế, đưa lợi nhuận trước thuế năm 2025 của ngân hàng lên 31.262 tỷ đồng, tăng 14%.

Theo dự phóng của VCBS, trong quý III/2025, VIB (mã Ck: VIB) ước đạt tổng thu nhập hoạt động 4.837 tỷ đồng (giảm 2%), lợi nhuận trước thuế 2.178 tỷ đồng (tăng 9%). Cả năm 2025, ngân hàng dự kiến ghi nhận tổng thu nhập hoạt động 20.994 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 10.726 tỷ đồng, tăng lần lượt 2% và 19%.

Tín dụng của VIB kỳ vọng tăng trưởng tích cực nhờ sự phục hồi của các mảng kinh doanh, trong đó mảng cho vay mua nhà ở sẽ là động lực dẫn dắt tăng trưởng chính. NIM được dự báo cải thiện nhờ cho vay bán lẻ có lợi suất cao, trong khi tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn duy trì thấp. Triển vọng tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài sau khi Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA) thoái vốn cũng là động lực hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

Đối với MSB (mã Ck: MSB), VCBS đánh giá nhu cầu tín dụng ở mức tốt, dự kiến tăng trưởng 21,2% trong năm 2025, NIM cải thiện từ nửa cuối năm. Tỷ lệ nợ xấu kỳ vọng giảm về mức 2% nhờ tín dụng bứt tốc và tăng thu hồi nợ đã xóa.

MSB cũng đẩy mạnh hoàn thiện hệ sinh thái thông qua các kế hoạch thoái vốn, góp vốn các công ty con: chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn góp tại TNEX Finance và góp vốn mua công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ. Dự phóng cả năm 2025, MSB đạt tổng thu nhập hoạt động 16.337 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 8.198 tỷ đồng, tăng lần lượt 15% và 19%. Riêng quý III, ngân hàng có thể ghi nhận tổng thu nhập hoạt động 3.370 tỷ đồng (tăng 15%) và lợi nhuận trước thuế 1.640 tỷ đồng (tăng 35%).

Với Sacombank (mã Ck: STB), tín dụng dự kiến tăng trưởng 14% trong năm 2025, trong khi thu nhập ngoài lãi cải thiện nhờ phí dịch vụ và thu hồi nợ xấu. NIM được duy trì ở mức 3,7%, áp lực trích lập dự phòng giảm. "Tiến độ xử lý tài sản tồn đọng của Sacombank sẽ được đẩy nhanh và hoàn thành trong 2025 - 2026" - VCBS kỳ vọng./.