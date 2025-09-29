Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tiếp Phó chủ tịch Tập đoàn Daewoo E&C Han Seung

(TBTCO) - Ngày 29/9/2025, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tiếp đoàn công tác Tập đoàn Daewoo E&C do ông Han Seung - Phó Chủ tịch Tập đoàn Daewoo E&C làm trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chào mừng ông Han Seung cùng các đại diện của Tập đoàn Daewoo E&C tới làm việc tại Bộ Tài chính.

Theo Bộ trưởng, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc được đánh giá đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hàn Quốc luôn là đối tác hàng đầu của Việt Nam. Tính lũy kế đến ngày 31/8/2025, tổng vốn đầu tư đăng ký của Hàn Quốc tại Việt Nam là hơn 95 tỷ USD với 10.264 dự án còn hiệu lực, đứng thứ nhất về vốn đăng ký và số dự án đầu tư trong tổng số 152 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Riêng 8 tháng năm 2025, Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam khoảng 4 tỷ USD với 279 dự án cấp mới, đứng thứ 2 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Trên cơ sở quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc giữ vững đà phát triển mạnh mẽ hơn 30 năm qua, hợp tác hữu nghị trong tất cả lĩnh vực ngày càng được tăng cường và mở rộng toàn diện đã góp phần quan trọng vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của cả Việt Nam và Hàn Quốc, trong đó, nổi bật là lĩnh vực đầu tư.

Theo đó, Việt Nam rất hoan nghênh kế hoạch mở rộng đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, trong đó có Tập đoàn Daewoo E&C.

Trao đổi về kế hoạch đầu tư của tập đoàn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng hoan nghênh Tập đoàn Daewoo E&C tiếp tục mở rộng và tái đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực như hạ tầng, bất động sản, năng lượng, phát triển mô hình đô thị thông minh, xây dựng khu công nghiệp dành riêng cho doanh nghiệp Hàn Quốc, đặc biệt là hợp tác xây dựng các nhà máy điện hạt nhân và đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Đặc biệt, Bộ trưởng đánh giá cao việc Daewoo E&C áp dụng mô hình thành phố thông minh tại dự án Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây (Hà Nội), đồng thời đề nghị tiếp tục mở rộng mô hình này tại các dự án khác của Daewoo E&C.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao nguyện vọng tái đầu tư của tập đoàn tại TP. Hà Nội thông qua dự án Khu đô thị mới Thượng Cát. Đây là dự án tiềm năng, giúp thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc, đồng thời trực tiếp góp phần tạo ra nhiều việc làm chất lượng cao cho người dân địa phương.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, Việt Nam phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế 8,3 - 8,5% trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới. Để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế tham vọng, Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định "bộ tứ trụ cột" gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam xác định, phát triển năng lượng xanh, bền vững (đặc biệt là điện hạt nhân) và hạ tầng giao thông (đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị, đường sắt cao tốc) là những nhiệm vụ ưu tiên nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh, bền vững, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo đó, Bộ trưởng đánh giá cao mong muốn tham gia xây dựng các nhà máy điện hạt nhân và các tuyến đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam của Daewoo E&C, đồng thời đề nghị tập đoàn sớm triển khai các kế hoạch đầu tư, tiếp tục nghiên cứu, phát triển mạng lưới đô thị thông minh tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Daewoo E&C Han Seung trình bày kế hoạch đầu tư tại Việt Nam. Ảnh: Đức Minh

Phó Chủ tịch Tập đoàn Daewoo E&C Han Seung cảm ơn Bộ trưởng và lãnh đạo các đơn vị của Bộ Tài chính dành thời gian tiếp và chia sẻ thông tin quý báu tới đoàn. Ông Han Seung cho biết, Daewoo E&C đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Đất đai và Giao thông Hàn Quốc nghiên cứu đưa công nghệ hiện đại nhất vào phát triển khu đô thị xanh, khu đô thị thông minh và hy vọng trong thời gian tới có thể áp dụng công nghệ mới vào khu đô thị Thượng Cát ở Việt Nam.

"Chúng tôi luôn tâm niệm, sự phát triển của Daewoo luôn đồng hành với sự phát triển của Việt Nam. Bên cạnh phát triển kinh doanh, Daewoo E&C tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ xã hội, cộng đồng ở Việt Nam. Chiến lược của Daewoo E&C là dùng toàn bộ lợi nhuận kinh doanh để tái đầu tư vào Việt Nam. Chúng tôi mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan hữu quan của Việt Nam", ông Han Seung bày tỏ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Tập đoàn Daewoo E&C Han Seung cùng các thành viên tham dự buổi tiếp chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu kết luận, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao thiện chí, sự quan tâm của Tập đoàn Daewoo E&C tới thị trường Việt Nam cũng như kế hoạch đầu tư đầy triển vọng của tập đoàn, đồng thời mong muốn các kế hoạch này sớm được triển khai thực hiện.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Bộ Tài chính cam kết hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc nói chung và Tập đoàn Daewoo E&C nói riêng triển khai hoạt động đầu tư, kinh doanh có hiệu quả và bền vững tại Việt Nam.