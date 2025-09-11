(TBTCO) - Đồng Nai đang thúc đẩy nhanh các dự án hạ tầng giao thông nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế khu vực, với trọng tâm là việc kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành. Liên danh nhà đầu tư DonaCoop và VinaCapital đề xuất vốn đầu tư lên đến 65.000 tỷ đồng, hứa hẹn tạo động lực phát triển kinh tế - đô thị bền vững.

Theo đề xuất từ liên danh, dự án có tổng chiều dài 38,5 km, chia thành ba đoạn chính: 6,5 km từ ga S0 đến Trung tâm Hành chính mới tỉnh Đồng Nai (tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 1); 27 km tiếp nối đến sân bay Long Thành; và 5 km hướng về đường trục trung tâm TP Biên Hòa cũ. Toàn bộ chi phí xây lắp sẽ do nhà đầu tư đảm nhận, trong khi Nhà nước chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng bằng nguồn vốn công. Để tối ưu hóa, dự án được tách thành các thành phần độc lập: bồi thường giải phóng mặt bằng (Nhà nước thực hiện), xây dựng 33,5 km metro từ ga S0 đến ga S2.4 và sân bay Long Thành, cùng 5 km metro hướng Biên Hòa.

Điểm nhấn kinh tế của dự án nằm ở việc đề xuất phát triển 7 khu vực dọc tuyến với mô hình đô thị TOD (Transit-Oriented Development) trên diện tích hơn 880 ha. Mô hình này không chỉ nâng cao giá trị bất động sản mà còn thúc đẩy đầu tư vào thương mại, dịch vụ, tạo việc làm và tăng thu ngân sách địa phương.

Ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu liên danh phối hợp Sở Xây dựng để rút ngắn tiến độ, rà soát hướng tuyến ngắn nhất, xác định vị trí ga (thiết kế ngầm tại khu đô thị), đảm bảo trình hồ sơ cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 9/2025. Điều này phản ánh chiến lược đẩy nhanh đầu tư hạ tầng để tận dụng lợi thế kết nối với sân bay quốc tế Long Thành, dự kiến trở thành trung tâm logistics khu vực.

Đồng thời, Sở Xây dựng phối hợp với liên danh nhà đầu tư rà soát, xác định lại hướng tuyến dự án theo hướng ngắn, thuận lợi nhất. Xác định vị trí bố trí các nhà ga của dự án để tính toán phát triển mô hình đô thị TOD cạnh các nhà ga. Đối với các nhà ga của dự án trong khu vực đô thị phải thiết kế, xây dựng ngầm.

Với các mô hình đầu tư linh hoạt, Đồng Nai đang mở ra cơ hội lớn cho nhà đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng, dự kiến mang lại lợi nhuận dài hạn từ phát triển đô thị và logistics. Các chuyên gia nhận định, việc hoàn thành kịp tiến độ sẽ thúc đẩy kinh tế địa phương tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế./.