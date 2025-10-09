Được nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể thu hút dòng vốn lên đến hàng tỷ USD

(TBTCO) - Các chuyên gia ACBS nhận định, sau khi được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể thu hút dòng vốn thụ động tự động phân bổ tại ngày hiệu lực (uớc tính từ 600 triệu USD - 1,5 tỷ USD) và dòng vốn từ các quỹ đẩu tư chủ động (từ 3 đến 7 tỷ USD).

Ảnh tư liệu

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức được FTSE Russell công nhận là thị trường mới nổi. Các chuyên gia của ACBS cho rằng, đây là một thông tin tích cực đối với thị trường chứng khoán Việt Nam sau nhiều năm chờ đợi. Sau khi được nâng hạng lên Thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể thu hút 2 dòng vốn.

Đầu tiên là dòng vốn thụ động tự động phân bổ tại ngày hiệu lực. Qua đó, các quỹ ETF toàn cầu như FTSE Emerging Markets ETF, iShares Core MSCI EM ETF, hay Vanguard FTSE EM ETF sẽ tự động phân bổ cho Việt Nam theo tỷ trọng trong rổ thị trường mới nổi.

Dòng tiền uớc tính từ 600tr USD đến 1,5 tỷ USD. Trong đó lớn nhất là Vanguard FTSE Emerging Markets ETF - quỹ lớn nhất hiện nay đang giao dịch theo chỉ số FTSE Emerging Index đang quản lý khoảng 100 tỷ USD. Với tỷ lệ phân bổ cho thị trường Việt Nam là khoảng 0,6% thì dòng vốn từ Vanguard có thể lên tới 600 triệu USD.

Nếu tính toàn bộ quỹ thụ động check theo FTSE EM và FTSE Asia, con số này có thể lên tới 1,5 tỷ USD. Vậy nhưng, thời điểm hiệu lực để thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được tính vào ETF là tháng 9/2026.

Ngoài ra, tiềm năng lớn hơn từ dòng vốn chủ động. Sau nâng hạng, Việt Nam được đưa vào danh sách quan tâm của hàng trăm quỹ đầu tư chủ động (active funds) có tiêu chí đầu tư vào thị trường mới nổi.

Dòng vốn này có tính ổn định và dài hạn hơn, tập trung vào các doanh nghiệp có triển vọng kết quả kinh doanh tích cực, thông tin minh bạch, quản trị tốt. Khẩu vị ưa thích của các quỹ đầu tư chủ động thường là nhóm cổ phiếu ngân hàng, tiêu dùng bán lẻ, hạ tầng, công nghệ...

Dòng vốn từ các quỹ đầu tư chủ động từ 3 đến 7 tỷ USD. Đây là con số khó ước đoán vì phụ thuộc vào nhu cầu đầu tư từng thời kỳ của các quỹ, trong đó có nhiều quỹ đã và đang hiện diện ở Việt Nam.

Tuy nhiên, nghiên cứu từ FTSE và World Bank cũng dự báo rằng, trong trường hợp được nâng hạng, dòng vốn chủ động vào Việt nam có thể lên tới 7 tỷ USD. Thời gian hấp thụ sẽ kéo dài từ 3 - 5 năm./.