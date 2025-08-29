Giải pháp số từ TPBank giúp người dân nhận trợ cấp an sinh an toàn, minh bạch

(TBTCO) - Trong nỗ lực hiện đại hóa chính sách an sinh xã hội, TPBank tiên phong triển khai giải pháp số hỗ trợ người dân liên kết tài khoản trực tiếp trên ứng dụng VNeID. Với tính năng này, các khoản trợ cấp được chi trả minh bạch, an toàn và thuận tiện.

Chính phủ và các tổ chức chính trị - xã hội đang đẩy mạnh việc thực thi chính sách đưa các khoản chi an sinh xã hội từ ngân sách Nhà nước đến tận tay người dân. Bên cạnh nỗ lực từ cơ quan quản lý, sự tham gia đồng hành của hệ thống ngân hàng thương mại giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm chi trả an sinh minh bạch, an toàn và tiện lợi.

TPBank đã sớm triển khai hướng dẫn liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trực tiếp trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID. Đây là bước đi thể hiện tinh thần chủ động của ngân hàng trong việc đồng hành cùng Chính phủ, góp phần hiện đại hóa phương thức chi trả an sinh, đưa chính sách đến đúng đối tượng một cách nhanh chóng và chính xác.

TPBank tiên phong hướng dẫn người dân liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

Với tính năng này, người dân chỉ cần đăng nhập ứng dụng VNeID, lựa chọn mục “An sinh xã hội”, sau đó liên kết với tài khoản TPBank và gửi thông tin. Quá trình được xử lý trực tuyến, kết quả phản hồi nhanh chóng, giúp người thụ hưởng rút ngắn đáng kể thời gian và công sức so với cách nhận trực tiếp bằng tiền mặt. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự thay đổi trong cách thức tiếp cận an sinh xã hội, từ thủ công sang hiện đại, từ cồng kềnh sang thuận tiện và minh bạch.

Đặc biệt, đối với những người chưa có tài khoản ngân hàng, TPBank cung cấp kênh mở tài khoản trực tuyến, tạo điều kiện để mọi công dân đều có thể tham gia hệ thống chi trả an sinh xã hội qua VNeID. Điều này không chỉ khẳng định vai trò tiên phong của TPBank trong việc ứng dụng công nghệ vào dịch vụ tài chính, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội khi đồng hành cùng Nhà nước đưa chính sách an sinh đến gần hơn với người dân.

TPBank dành tặng 100.000 đồng cho 2.980 khách hàng đầu tiên liên kết thành công tài khoản thanh toán hưởng an sinh xã hội với ứng dụng VNeID.

Không chỉ mang đến sự tiện lợi, TPBank còn dành tặng 100.000 đồng cho mỗi khách hàng liên kết thành công tài khoản thanh toán hưởng an sinh xã hội với ứng dụng VNeID. Chương trình áp dụng cho 2.980 khách hàng đầu tiên, con số mang ý nghĩa đặc biệt gắn liền với ngày Quốc khánh 2/9 và sự kiện kỷ niệm 80 năm. Ưu đãi này không phân biệt khách hàng mới hay hiện hữu, chỉ cần thực hiện liên kết tài khoản TPBank với VNeID trong danh sách hưởng an sinh xã hội đều có cơ hội nhận quà.

Sự chủ động và tiên phong của TPBank cho thấy sự gắn bó chặt chẽ giữa ngân hàng và mục tiêu chung của Chính phủ trong việc xây dựng một hệ thống an sinh xã hội minh bạch, hiện đại và bền vững. Người dân được khuyến nghị sớm liên kết tài khoản ngân hàng với VNeID để đảm bảo thụ hưởng đầy đủ quyền lợi, đồng thời chung tay cùng cộng đồng hiện thực hóa lộ trình số hóa an sinh xã hội trong giai đoạn mới.

Song song với việc tiên phong triển khai các giải pháp hỗ trợ cộng đồng, TPBank còn ghi dấu ấn khi góp mặt tại Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. Tại đây, ngân hàng mang đến câu chuyện chuyển đổi số thông qua loạt công nghệ vì cộng đồng như Paste to Pay – giải pháp chuyển tiền một chạm dựa trên AI, hay hệ sinh thái Ngân hàng Mở với hàng nghìn dịch vụ số kết nối cùng doanh nghiệp và người dân. Sự hiện diện tại triển lãm không chỉ cho thấy nỗ lực đổi mới công nghệ, mà còn khẳng định tinh thần trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên số./.