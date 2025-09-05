SHB vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng vì những đóng góp tích cực trong chương trình xóa nhà tạm, dột nát

(TBTCO) - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ dành cho SHB một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ của Ngân hàng này trong việc chung tay xây dựng đất nước phát triển bền vững và giàu mạnh.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Chương trình và Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025".

Phó Tổng Giám đốc SHB Ninh Thị Lan Phương (áo dài cam đỏ) đại diện Ngân hàng nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Tại sự kiện, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025".

Trước đó, trong chương trình “Mái ấm cho đồng bào tôi”, hưởng ứng lời phát động của Thủ tướng Phạm Minh Chính, SHB đã trao tặng 100 tỷ đồng cho tỉnh Sóc Trăng (nay là TP Cần Thơ), hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn.

Đại diện SHB đến thăm hỏi, động viên người dân gặp khó khăn về nhà ở tại tỉnh Sóc Trăng (nay là TP Cần Thơ)

Bên cạnh đó, SHB và Tập đoàn T&TGroup cũng đồng hành cùng Bộ Công an triển khai chương trình xóa nhà tạm, hỗ trợ người nghèo trên khắp các tỉnh thành, bao gồm việc xây dựng 700 căn nhà cho người nghèo tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau); 150 căn nhà cho người dân và 1 điểm trường cho con em đồng bào miền núi, tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ như: Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Thái Nguyên…

Xuyên suốt 32 năm hình thành và phát triển, SHB luôn kiên định với triết lý: “Phát triển doanh nghiệp gắn liền với trách nhiệm xã hội”. Song hành với kinh doanh, SHB tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng, các chương trình do Đảng và Nhà nước phát động.

Trong đại dịch Covid-19, khi cả xã hội đối diện với khủng hoảng, SHB đã chủ động triển khai các gói tín dụng ưu đãi, cơ cấu nợ, miễn giảm lãi suất cho hàng trăm nghìn khách hàng. Không những thế, SHB còn tổ chức hàng loạt hoạt động thiện nguyện, trao tặng vật tư y tế, lương thực, sát cánh cùng người dân vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Tổng số tiền mà SHB và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển ủng hộ, đóng góp cho công tác phòng chống dịch lên tới hơn 1.500 tỷ đồng.

Năm 2024, khi bão Yagi gây ảnh hưởng nặng nề tại nhiều tỉnh thành, SHB tiếp tục là ngân hàng tiên phong phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc nhiều địa phương trực tiếp đi khảo sát, hỗ trợ tài chính và tinh thần, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Những hành động thiết thực của SHB thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc đồng hành với các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng và tương lai của đất nước. Ngân hàng đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (2 lần), Huân chương Lao động hạng Ba (2 lần) cùng rất nhiều phần thưởng cao quý khác dành cho các tập thể và cá nhân tại SHB.

Tiếp nối truyền thống hơn ba thập kỷ, SHB sẽ tiếp tục kiên tâm với định hướng phát triển bền vững, đồng hành kiến tạo lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới con người, cùng đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.