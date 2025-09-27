Sunshine và DIA xin tiếp tục thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City

(TBTCO) - Liên danh Công ty CP Sunshine (Sunshine Group) - Công ty CP Đầu tư DIA (DIA) vừa gửi công văn lên UBND thành phố Hồ Chí Minh đề xuất được tiếp tục thực hiện Dự án Khu phức hợp thông minh (Thủ Thiêm Eco Smart City) tại khu chức năng số 2a - Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thuộc phường An Khánh.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nguồn: Internet

Động thái của Liên danh Sunshine - DIA diễn ra sau khi ngày 20/8, Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh đã nhận được văn bản của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC (thuộc Tập đoàn Lotte Hàn Quốc) về việc chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City.

Lotte đã đề xuất kế hoạch xây dựng Thủ Thiêm Eco Smart City, dự kiến hoàn thành vào 2028, với tổng vốn đầu tư hơn 900 triệu USD (khoảng 20.100 tỉ đồng) từ năm 1997.

Dự án này dự kiến được quy hoạch theo mô hình thành phố xanh, thông minh, tích hợp toàn diện các chức năng sống, làm việc, mua sắm, giải trí trong một không gian hiện đại, thân thiện với môi trường và vận hành bằng công nghệ tiên tiến.

Tuy nhiên, do nhiều lần vướng mắc pháp lý, dự án bị chậm tiến độ. Đầu tháng 1/2025, chủ đầu tư khởi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2028, đến nay dự án vẫn ở giai đoạn lắp dựng hàng rào và san lấp mặt bằng.

Trong công văn gửi Sở Tài chính, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC khẳng định đã kiên nhẫn chờ đợi suốt 8 năm (kể từ khi ký kết hợp đồng thực hiện dự án số 4647/HD-UBND với UBND TPHCM vào ngày 26/7/2017 đến khi hoàn tất công tác thẩm định giá đất vào ngày 30/6/2025) và luôn tuân thủ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định pháp luật.

Do ảnh hưởng từ quá trình thanh tra của Chính phủ và sự chậm trễ trong công tác thẩm định giá đất... dự án Thủ Thiêm Eco Smart City đã bị đình trệ nghiêm trọng. Điều này dẫn đến việc gia tăng đáng kể tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tổng chi phí đầu tư cũng như chịu tác động từ các thay đổi trong chính sách pháp luật khiến việc điều chỉnh điều kiện dự án trở nên tất yếu.

Công ty TNHH Lotte Properties HCMC cho biết không thể tiếp tục triển khai dự án, gồm cả việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất với số tiền lên tới 16.190 tỷ đồng theo Quyết định phê duyệt của UBND TP. Hồ Chí Minh. Quyết định này được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện và trao đổi thận trọng của các nhà đầu tư.

Dẫu vậy, tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế xã hội vào chiều 25/9, Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cho biết chưa có cơ sở xem xét nội dung đề nghị của liên danh Công ty CP Tập đoàn Sunshine - Công ty CP Đầu tư DIA về việc được tiếp tục thực hiện dự án khu phức hợp thông minh (Thủ Thiêm Eco Smart City) tại khu chức năng số 2a, Khu đô thị mới Thủ Thiêm thuộc phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh do chưa nhận được hồ sơ của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC theo quy định của pháp luật về đầu tư.