Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng và khu công nghiệp Tân Trào

(TBTCO) - Chiều 26/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng. Đây là 2 công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đất nước ta đang thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức. Do đó để đạt mục tiêu, chúng ta phải chủ động chiến lược, độc lập, tự chủ cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng... Cụ thể hóa đường lối phát triển đất nước của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành và thực hiện các chủ trương, quyết sách chiến lược như: đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả; phát triển kinh tế tư nhân...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Quỳnh Nga

Thủ tướng đánh giá, 2 dự án khởi công hôm nay đều có mục đích phát triển công nghiệp hiện đại và thu hút đầu tư nước ngoài. Trong tình hình hiện nay, nước ta chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc, thu hút công nghệ cao, có chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, đóng góp vào nâng cao năng lực quản trị quốc gia. Thủ tướng nêu rõ, trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, phát triển năng lượng xanh là xu thế không thể đảo ngược. Thủ tướng hoan nghênh TP Hải Phòng thực hiện các chủ trương của Đảng về thu hút vốn đầu tư, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Tân Trào do Công ty Cổ phần đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư. Công trình có diện tích 226,79 ha, tại xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương với tổng số vốn giai đoạn 1 hơn 4.000 tỷ đồng.

Dự án được triển khai xây dựng trong 5 năm, từ quý II/2025 đến hết quý II/2030. Sau khi hoàn thành, KCN này sẽ trở thành trung tâm lớn về công nghiệp - công nghệ mới với hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, thu hút đầu tư đa ngành như: Công nghiệp điện, điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Đặc biệt, nơi đây sẽ quy tụ hàng chục nghìn nhân lực chất lượng cao trên khắp cả nước và quốc tế.

Với quy mô, vị trí và định hướng phát triển đồng bộ, KCN Tân Trào sẽ là một trong những động lực tăng trưởng mới góp phần gia tăng sức hút đầu tư cho Hải Phòng và trở thành trung tâm công nghiệp kiểu mẫu của cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: Quỳnh Nga

Còn đối với Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng, đây là dự án nằm trong khu đất của KCN Tân Trào, do liên danh nhà đầu tư Tập đoàn Vingroup - Công ty CP và Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích gần 100 ha, tổng số vốn hơn 178.000 tỷ đồng.

Nhà máy Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng giai đoạn 1 có công suất 1.600 MW, dự kiến hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động chính thức chậm nhất vào năm 2030. Giai đoạn 2 dự kiến khởi công xây dựng năm 2028 với kế hoạch hoàn thành xây dựng chậm nhất vào năm 2035.

Theo kế hoạch, dự án được xây dựng trong 5 năm, dự kiến đi vào vận hành cuối năm 2030. Nhà máy sẽ cung cấp khoảng 9,6 tỷ kWh/năm (giai đoạn 1) và 19,2 tỷ kWh/năm (giai đoạn 2), vừa đáp ứng điện phục vụ sản xuất cho toàn KCN Tân Trào, vừa bổ sung nguồn công suất lớn vào lưới điện quốc gia, hỗ trợ điều tiết hệ thống lưới điện và giảm phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết: “KCN Tân Trào không chỉ tạo lập hạ tầng hiện đại mới, thu hút các ngành công nghiệp - công nghệ cao, mà còn đồng bộ với Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng, công trình năng lượng chiến lược bảo đảm nguồn điện ổn định. Sự cộng hưởng ấy tạo nên một hệ sinh thái công nghiệp, năng lượng khép kín, tăng sức hút đầu tư và thúc đẩy phát triển bền vững. Đây là mô hình phát triển đồng bộ mà Vingroup kỳ vọng sẽ nhân rộng, góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước."

Nhà máy sử dụng nhiên liệu LNG nhập khẩu nên lợi thế gần cửa sông Văn Úc, có khả năng tiếp nhận tàu LNG tới 180.000 m3 và lớn hơn là ưu điểm lớn. Sẽ có 1 bến cảng, kho nổi (bao gồm cả hệ thống tái hóa khí) kết hợp đường ống, đáp ứng nhu cầu Nhà máy điện khí LNG Hải Phòng với tổng công suất 4.800 MW được xây dựng.

Phối cảnh khu công nghiệp Tân Trào.

Trước đó, Vingroup đã đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành Tổ hợp sản xuất ô tô VinFast tại Cát Hải (tháng 06/2019), trở thành một trong những động lực then chốt, góp phần vào chỉ số tăng trưởng GRDP của Hải Phòng đứng top đầu cả nước trong những năm qua.

Bên cạnh phát triển công nghiệp, Vingroup còn đồng hành cùng thành phố trong loạt dự án đầu tư quan trọng như: cầu Hoàng Gia, 4 siêu đô thị... Những đóng góp tích cực đã tạo nền tảng vững chắc để Hải Phòng bứt phá, trở thành cực tăng trưởng kinh tế trọng điểm của miền Bắc, trung tâm công nghiệp - dịch vụ hàng đầu cả nước.