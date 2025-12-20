Thuế cơ sở 10 tỉnh Đồng Nai duy trì 100% lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai

(TBTCO) - Thuế cơ sở 10 tỉnh Đồng Nai tiếp tục duy trì 100% lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn “cầm tay chỉ việc” để hỗ trợ hộ kinh doanh sử dụng thành thạo việc kê khai thuế cũng như hiểu rõ các quy định liên quan.

Nhằm đảm bảo 100% hộ kinh doanh được tiếp cận thông tin và nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan thuế về nội dung chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang phương thức kê khai; 100% hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục về thuế bằng phương thức điện tử một cách thuận lợi, dễ dàng.

Công chức Thuế cơ sở 10 tỉnh Đồng Nai hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương pháp kê khai.

Ngay từ những ngày đầu đợt cao điểm, Thuế cơ sở 10 tỉnh Đồng Nai đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, cụ thể hóa các biện pháp, cũng như phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng bộ phận và từng cán bộ phụ trách địa bàn; tổ chức rà soát, phân loại hộ kinh doanh để kịp thời giải quyết khó khăn cho người nộp thuế.

Khi Thuế tỉnh Đồng Nai phát động phong trào thi đua trong việc triển khai Kế hoạch 60 ngày cao điểm chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang phương thức kê khai, Thuế cơ sở 10 đã nhanh chóng hưởng ứng và xem đây là động lực để tăng tốc triển khai.

Có thể nói trong những ngày qua, không khí thi đua tại Thuế cơ sở 10 diễn ra sôi nổi, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng hỗ trợ, bố trí cán bộ trực tiếp xuống địa bàn, duy trì các tổ công tác làm việc xuyên suốt cả thứ bảy và chủ nhật nhằm kịp thời hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, cũng như hỗ trợ hộ kinh doanh cài đặt eTax Mobile, chuẩn bị sẵn sàng cho việc chuyển đổi phương pháp kê khai.

Chỉ riêng 6 ngày (từ ngày 5-12/12/2025) đơn vị đã tổ chức 5 buổi tập huấn trực tiếp tại các khu phố và hộ kinh doanh; 100% hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trên địa bàn hiểu và đăng ký chuyển đổi lên kê khai.

Hiện nay, một số quy định liên quan đến hộ kinh doanh đã được ban hành, tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh.

Cùng với đó, Cục Thuế đã triển khai Cổng thông tin trải nghiệm cho hộ, cá nhân kinh doanh, bao gồm: Đăng ký thuế, kê khai thuế, đăng ký hóa đơn điện tử, hoàn thuế, nộp thuế.., phiên bản này giúp hộ kinh doanh làm quen với quy trình thực hiện trên môi trường số trước khi áp dụng chính thức./.