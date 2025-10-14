Tổng Bí thư Tô Lâm nêu 6 định hướng để TP. Hồ Chí Minh phát triển thành trung tâm kinh tế, tài chính hàng đầu khu vực

(TBTCO) - Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư Tô Lâm đưa ra 6 định hướng chiến lược để TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ hàng đầu khu vực châu Á.

Cả nước kỳ vọng vào “siêu đô thị” TP.HCM

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I không chỉ là bước khởi đầu cho một chương mới của Thành phố sau sáp nhập, mà còn là dấu mốc quan trọng mở ra tầm nhìn lớn của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình sáng tạo, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Tổng Bí thư đánh giá, dù đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có, từ biến động toàn cầu, đại dịch Covid-19 đến những vướng mắc nội tại, Thành phố vẫn kiên cường vượt qua, chủ động đổi mới, phục hồi và phát triển.

Kinh tế thành phố từ chỗ suy giảm mạnh đã phục hồi nhanh, phát triển ổn định trên nền tảng đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu và thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo dựng cơ sở vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm kinh tế, tài chính, công nghiệp và dịch vụ lớn nhất cả nước, đồng thời có cơ hội vươn lên trở thành một siêu đô thị mới nổi của khu vực, dẫn dắt sự phát triển không chỉ bằng quy mô, tốc độ tăng trưởng mà còn bằng chất lượng thể chế, hiệu quả quản trị và mô hình phát triển bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: BTC

Hiện nay, quy mô kinh tế Thành phố sau sáp nhập đạt 123 tỷ USD, chiếm 23,5% GDP cả nước, sánh ngang nhiều đô thị lớn trong khu vực. GRDP bình quân đầu người hơn 8.900 USD, cao gấp 1,7 lần mức bình quân cả nước; chất lượng tăng trưởng và năng suất lao động không ngừng nâng lên.

Thu ngân sách chiếm hơn 1/3 tổng thu quốc gia, khẳng định vai trò quan trọng của Thành phố trong ổn định tài khóa và tăng trưởng quốc gia, đồng thời mở ra triển vọng trở thành trung tâm kinh tế tầm khu vực Đông Nam Á trong thập niên tới.

Thành phố cũng đi đầu cả nước về chuyển đổi xanh, phát triển đô thị thông minh và thu hút đầu tư công nghệ cao, hình thành trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm, tạo nền tảng cho phát triển nền kinh tế tri thức, sáng tạo và hội nhập sâu với thế giới.

Tổng Bí thư cho rằng, việc hợp nhất TP. Hồ Chí Minh với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu là bước ngoặt lịch sử, nơi ba cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ.

Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và đồng bào cả nước đặt nhiều kỳ vọng Thành phố mới sẽ trở thành hình mẫu “siêu đô thị”, hình thành các động lực tăng trưởng mới, vươn lên ngang tầm các đô thị quốc tế, xứng đáng là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ, văn hóa và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam.

Dù vậy, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém của Thành phố như tăng trưởng chưa bền vững, đầu tư công phân tán, hiệu quả thấp, thủ tục chồng chéo, giải ngân chậm...

Xây dựng TP. Hồ Chí Minh thành trung tâm kinh tế, tài chính hàng đầu khu vực châu Á

Chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư, đưa ra 6 định hướng mà Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh cần lưu ý trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện.

Thứ nhất, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là trung tâm trí tuệ, đoàn kết và đổi mới.

Tập trung xây dựng chính quyền hai cấp tinh, gọn, mạnh, thông minh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, đạo đức, liêm chính và phụng sự nhân dân

Thứ hai, cần vận dụng sáng tạo các nghị quyết chiến lược của Đảng, biến đường lối thành hành động, nghị quyết thành kết quả cụ thể, tạo đột phá thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng quản trị đô thị.

Chẳng hạn, Nghị quyết số 59-NQ/TW định hướng mở rộng hội nhập quốc tế chủ động, nâng tầm trung tâm tài chính, logistics, thương mại, du lịch gắn với liên kết vùng và kết nối với các trung tâm toàn cầu.

Thứ ba, phải khẳng định vai trò chủ thể và vị trí trung tâm của Nhân dân trong mọi chủ trương, chính sách và hành động của Đảng bộ, chính quyền Thành phố. Hạnh phúc, sự hài lòng và niềm tin của Nhân dân là thước đo cao nhất của hiệu quả lãnh đạo và năng lực quản trị của hệ thống chính trị.

Thứ tư, để xây dựng, phát triển TP. Hồ Chí Minh thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ hàng đầu khu vực Đông Nam Á và châu Á, đầu mối lớn về logistics quốc tế, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là hoàn chỉnh quy hoạch, tái kiến trúc không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - kết nối, vận hành theo mô hình quản trị đa trung tâm nhằm phân bổ hợp lý nguồn lực và nâng cao hiệu quả điều hành. Đây là vấn đề mới, có ý nghĩa quyết định, chậm ngày nào thành phố càng mất cơ hội phát triển ngày đó.

Về kinh tế, Tổng Bí thư yêu cầu, Thành phố cần đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chính; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh thực chất, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng GRDP cao trong giai đoạn 2025 - 2030.

Tổng Bí thư rất trăn trở với những tồn tại của Thành phố và yêu cầu, Đảng bộ Thành phố cần thảo luận kỹ và quyết tâm khắc phục vấn đề ùn tắc giao thông, ngập lụt do biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, ô nhiễm môi trường không khí và xây dựng thành phố văn minh không có ma tuý. “Chính phủ sẽ luôn đồng hành cùng Thành phố để giải quyết hiệu quả các vấn đề này” - Tổng Bí thư chỉ đạo.

Thứ năm, kiên định mục tiêu phát triển toàn diện con người, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, xây dựng thành phố đáng sống, nơi mỗi người dân đều có cơ hội phát triển, được chăm lo sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau.

“Phát triển trong kỷ nguyên mới không chỉ đo bằng tăng trưởng kinh tế mà bằng chất lượng cuộc sống, mức độ phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân và các chỉ số này cần được lượng hóa” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Thứ sáu, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, chủ động ứng phó các thách thức truyền thống và phi truyền thống, tạo môi trường ổn định, thuận lợi để phát triển.

Kết thúc phần phát biểu, Tổng Bí thư tin tưởng, với tầm nhìn, khát vọng và truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, TP. Hồ Chí Minh sẽ vươn lên mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển Thành phố phồn vinh, thịnh vượng./.