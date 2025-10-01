Bắc Ninh bứt phá nhờ dòng vốn FDI và làn sóng doanh nghiệp mới

(TBTCO) - Trong 9 tháng năm 2025, Bắc Ninh ghi dấu ấn nổi bật với tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 10,7%, vươn lên dẫn đầu cả nước về thu hút FDI đăng ký mới, tổng vốn đầu tư trong và ngoài nước vượt 15,3 tỷ USD; đồng thời ghi nhận gần 5.500 doanh nghiệp mới. Những kết quả này tạo đà quan trọng để Bắc Ninh chinh phục mục tiêu tăng trưởng 11,5% cả năm.

Nghị quyết số 68-NQ/TW tạo sức bật mới

Trong 9 tháng năm 2025, Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu phát triển công nghiệp, thương mại và thu hút FDI, với các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả toàn diện.

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết 68) được ban hành, Bắc Ninh đã biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể. Từ đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp đến các chương trình đồng hành của các ngành, địa phương, Nghị quyết 68 từng bước lan tỏa niềm tin và quyết tâm vào một giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Nguồn: Sở Tài chính Bắc Ninh. Đồ họa: Phương Anh

Điểm sáng rõ nét là khu vực kinh tế tư nhân có bước chuyển biến vượt bậc. Số liệu từ Sở Tài chính Bắc Ninh cho thấy, trong 9 tháng năm 2025, Bắc Ninh đón 5.448 doanh nghiệp mới gia nhập thị trường, tăng 25% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký gần 95.000 tỷ đồng.

Những kết quả trên cho thấy, Nghị quyết 68 không chỉ mang lại luồng sinh khí mới cho khu vực kinh tế tư nhân, mà còn đang tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng vươn lên của doanh nghiệp Bắc Ninh. Chính quyền đồng hành, hạ tầng phát triển bứt phá, môi trường đầu tư cải thiện, tất cả đang hội tụ để Bắc Ninh khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn trong và ngoài nước, từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ hiện đại hàng đầu cả nước trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, Bắc Ninh kịp thời triển khai giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về vốn, lao động, thị trường, xuất nhập khẩu và cung ứng điện. Nhờ đó, nhiều tập đoàn FDI lớn như Samsung, Foxconn, Luxshare tiếp tục mở rộng sản xuất, khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhiều doanh nghiệp FDI tại Bắc Ninh ghi nhận kết quả tăng trưởng vượt bậc trong 9 tháng 2025. Tiêu biểu là Công ty Fukang đạt doanh thu 151.331 tỷ đồng, gấp 2,36 lần cùng kỳ; Công ty Fuyu đạt 133.462 tỷ đồng, tăng 81,2%. Công ty Fulian (thuộc Tập đoàn Hồng Hải), mới đi vào hoạt động từ tháng 8/2024, đã đạt 33.281 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty Canon đạt 6.100 tỷ đồng, tăng 51%; Công ty Microsoft Mobile đạt 29.701 tỷ đồng, tăng 31,89% so với cùng kỳ năm trước.

Hạ tầng công nghiệp tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ, tạo nền tảng vững chắc cho thu hút vốn FDI. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 33 khu công nghiệp đã được thành lập, với tổng diện tích hơn 10.171 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 56,6%; cùng 96 cụm công nghiệp với tổng diện tích 3.673 ha, trong đó, 66 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động. Công tác giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp được đầu tư đồng bộ, gắn kết với hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu.

Công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ. Hội nghị Xúc tiến đầu tư tổ chức ngày 15/8 vừa qua đem lại gần 7 tỷ USD vốn đăng ký mới và 300 triệu USD vốn tăng thêm. Đây là minh chứng cho sức hút vượt trội, đồng thời thể hiện niềm tin chiến lược của doanh nghiệp đối với Bắc Ninh. Tính đến ngày 20/9/2025, toàn tỉnh thu hút hơn 15,3 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi. Riêng về thu hút FDI đăng ký mới, Bắc Ninh hiện đứng đầu cả nước, khẳng định sức hút và vị thế tiên phong trong làn sóng đầu tư mới.

Quyết tâm tăng trưởng 11,5%, hoàn thành toàn bộ 18 chỉ tiêu

Trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng đặt ra rất lớn, Bắc Ninh quyết tâm phấn đấu tăng trưởng năm 2025 đạt 11,5% và hoàn thành toàn bộ 18/18 chỉ tiêu chủ yếu mà Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho năm 2026 và thời gian tới, với tinh thần xuyên suốt là: “Chỉ tiêu nào đã đạt thì nâng cao chất lượng, hiệu quả; chỉ tiêu nào chưa đạt thì tập trung cao độ để hoàn thành”.

Theo đó, tỉnh sẽ đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm gắn với rà soát, đánh giá cụ thể tiến độ thực hiện từng chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; xác định các nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Xây dựng và giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và Kế hoạch 5 năm 2026 - 2030 trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế và phát triển các động lực tăng trưởng mới và đảm bảo tăng trưởng kinh tế hai con số.

Bắc Ninh cũng khẳng định rõ vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp, coi việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm để đạt mục tiêu tăng trưởng bền vững. Tỉnh cũng quan tâm đến xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, ổn định, khẩn trương hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phân cấp, phân quyền trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tránh để khoảng trống pháp lý làm chậm quá trình phát triển.

Nhiều doanh nghiệp FDI tại Bắc Ninh ghi nhận kết quả tăng trưởng vượt bậc trong 9 tháng năm 2025. Ảnh tư liệu

Đồng thời, đẩy mạnh thu hút FDI gắn với hoạt động chuyển giao công nghệ cao, tạo liên kết với các doanh nghiệp trong nước. Tỉnh sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác đầu tư; nhất là những nhà đầu tư cố tình không thực hiện theo quy định; xử lý các dự án vi phạm chậm tiến độ, dự án đã được thuê đất, nhưng chưa xây dựng, dự án chưa hoàn thiện thủ tục về môi trường, dự án chưa được thuê đất.

Đặc biệt, giai đoạn “nước rút” cuối năm 2025, tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch, coi đây là “mồi kích” để dẫn dắt dòng vốn xã hội, thu hút mạnh mẽ đầu tư tư nhân.

Tỉnh cũng chỉ đạo quyết liệt việc giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công ngay khi đủ điều kiện tại các khu công nghiệp mới được phê duyệt giai đoạn 2024 - 2025, cùng với hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược như: Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tuyến đường kết nối Gia Bình - Hà Nội, cầu Kênh Vàng hay các đoạn tuyến thuộc Vành đai 4 Thủ đô Hà Nội, tạo đòn bẩy mới cho thu hút FDI. Đây sẽ là những công trình quan trọng, có tính biểu tượng, góp phần định vị hình ảnh Bắc Ninh “Tự lực - Tự cường - Văn minh - Thịnh vượng” trên bản đồ Việt Nam và thế giới.

Với nền tảng hạ tầng chiến lược, môi trường đầu tư thuận lợi và quyết tâm cải cách mạnh mẽ, Bắc Ninh đang hội tụ đầy đủ điều kiện để bứt phá, hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.