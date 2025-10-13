Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tham quan khu triển lãm của các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính

(TBTCO) - Bên lề Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ ngày 12-13/10/2025, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã tham quan khu triển lãm của các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính.

Triển lãm ảnh, Triển lãm thành tựu văn hóa và Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội là hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Triển lãm được xây dựng trên cơ sở kế thừa và cập nhật từ Triển lãm A80, tập trung giới thiệu những thành tựu nổi bật trong giai đoạn 2020 - 2025. Không gian trưng bày được thiết kế hiện đại, mang đậm dấu ấn của Việt Nam thời kỳ đổi mới - sáng tạo - hội nhập.

Đáng chú ý, khu trưng bày của các tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ Tài chính nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu. Mỗi gian trưng bày không chỉ là nơi giới thiệu những thành tựu nổi bật của doanh nghiệp nhà nước trong hành trình đồng hành cùng Chính phủ kiến tạo, mà còn thể hiện tinh thần đổi mới, hội nhập, khẳng định vai trò của khu vực doanh nghiệp như động lực then chốt của tăng trưởng quốc gia.

Các khu vực triển lãm tại Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I đã góp phần làm nổi bật thông điệp xuyên suốt của Đại hội: Một nhiệm kỳ hành động, đổi mới và phát triển vì một Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân.

Tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã tham quan khu triển lãm của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ Tài chính.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng thăm gian hàng của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và trao đổi với Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT Huỳnh Quang Liêm.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại gian hàng của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chụp ảnh lưu niệm tại không gian triển lãm của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại gian hàng của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại gian hàng của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.