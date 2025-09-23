Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành

(TBTCO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 9013/VPCP-CN ngày 23/9/2025 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Mô hình Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh minh họa.

Tập trung hoàn thiện để phục vụ bay hiệu chuẩn và bay kỹ thuật vào ngày 19/12/2025

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp với các Bộ, UBND tỉnh Đồng Nai, chủ đầu tư các Dự án thành phần (DATP) thường xuyên kiểm tra, rà soát, cập nhật tiến độ thi công các hạng mục công trình, gói thầu, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) yêu cầu nhà thầu thi công các gói thầu thuộc DATP 2 bổ sung nhân lực, máy móc thiết bị, tăng mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ triển khai, bảo đảm các mốc tiến độ như đã cam kết; tiếp tục chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam, VATM phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tập trung hoàn thiện các công việc để phục vụ bay hiệu chuẩn và bay kỹ thuật vào ngày 19/12/2025.

Bảo đảm đủ nguồn vật liệu cho DATP 3 hoàn thành trong tháng 9/2025

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc tập trung xử lý khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ cấp vật liệu đá về công trường từ các mỏ đang khai thác; kịp thời giải quyết các vướng mắc về thủ tục đối với các mỏ đá đã được phân khai (nhưng chưa thể khai thác) bảo đảm đủ nguồn vật liệu cho DATP 3, hoàn thành trong tháng 9/2025.

UBND tỉnh Đồng Nai phải hoàn thành, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án và hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư xây dựng tuyến ống dẫn nhiên liệu trong tháng 9/2025.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ACV thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát tiến độ thi công, điều chỉnh, cập nhật tiến độ theo tuần đối với từng hạng mục, gói thầu thuộc DATP 3; kịp thời tổ chức xử lý các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thi công; chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, chủ động tập kết nguồn vật tư, vật liệu, nguồn lực về tài chính…, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, thi công cả ngày nghỉ, ngày lễ để hoàn thành theo tiến độ đã cam kết, đặc biệt là các gói thầu có khối lượng còn lại lớn, có nguy cơ chậm tiến độ; tập trung ưu tiên tổ chức thi công hoàn thành các hạng mục cầu cạn kết nối với nhà ga; các tuyến kỹ thuật đang bị chậm tiến độ so với kế hoạch...

ACV tiếp tục chủ động phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc cung cấp vật liệu, chủ động tìm kiếm thêm nguồn vật liệu khác cho dự án, bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án như đã cam kết... Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với VATM, Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng bảo đảm việc hoàn thành các hạng mục phục vụ công tác tổ chức bay hiệu chuẩn, bay kỹ thuật theo kế hoạch; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh đầu tư 4 kho hàng hóa trong tháng 9/2025.

Phải bảo đảm chất lượng, an toàn lao động

Vietnam Airlines tiếp tục phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam, VATM, ACV và các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng phương án, kịch bản cho chuyến bay kỹ thuật bảo đảm an toàn, đúng tiến độ yêu cầu.

Các chủ đầu tư đặc biệt lưu ý phải bảo đảm chất lượng, vệ sinh môi trường, an toàn lao động theo đúng quy định, không vì tiến độ mà bỏ qua, rút ngắn các quy trình, thủ tục công nghệ, lựa chọn loại vật liệu không đảm bảo tiêu chuẩn, mất vệ sinh môi trường, mất an toàn lao động trên công trường...