Khi ngân hàng trở thành người bạn đồng hành trong kinh doanh

(TBTCO) - Sau giai đoạn khởi đầu, hộ kinh doanh đối diện bài toán quảng bá hiệu quả và quản trị chi phí để tăng trưởng bền vững. Để giải quyết bài toán này, VPBank CommCredit đồng hành cùng khách hàng mang tới các gói hỗ trợ vay vốn, tặng phần mềm bán hàng, các chương trình hỗ trợ marketing và công cụ tài chính chuyên biệt, giúp tối ưu doanh thu, mở rộng thị trường.

Truyền thông hiệu quả - bước đệm để chinh phục khách hàng

Trong hành trình khởi nghiệp, các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thường tập trung nhiều nguồn lực cho giai đoạn ban đầu: tìm mặt bằng, nhập hàng, xây dựng quy trình vận hành. Tuy nhiên, khi đi qua thời điểm khởi đầu, thách thức mới lại nảy sinh: làm sao để thương hiệu được nhiều người biết tới, khách hàng quay lại thường xuyên hơn, và doanh thu tăng trưởng ổn định? Ở giai đoạn này, tiếp thị (marketing) không chỉ là một lựa chọn, mà trở thành hành trang bắt buộc để bứt phá. Nhưng với ngân sách hạn chế, thiếu kiến thức chuyên môn và khó tiếp cận công nghệ mới, không ít hộ kinh doanh bị chững lại, bỏ lỡ cơ hội cạnh tranh.

Nắm bắt nhu cầu quảng bá ngày càng lớn của hộ kinh doanh, VPBank CommCredit đã đưa ra những giải pháp thiết thực, giúp khách hàng tiếp cận thị trường hiệu quả và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu. Tiêu biểu là chuỗi workshop nằm trong hành trình đồng hành xuyên suốt các giai đoạn kinh doanh: Khởi đầu - Vận hành - Marketing - Tái đầu tư. Trong đó, workshop dành cho giai đoạn Marketing dự kiến diễn ra vào tháng 11/2025, được triển khai để giúp hộ kinh doanh tiếp cận kiến thức quảng bá bài bản, dễ ứng dụng và bám sát nhu cầu thực tế. Tại workshop này, khách hàng được nghe lý thuyết, được các chuyên gia giàu kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn cách sử dụng công cụ số, đặc biệt là AI, để tối ưu hoạt động marketing và bán hàng. Chỉ với một số điều chỉnh trong cách chạy quảng cáo trực tuyến, hoặc thay đổi cách chăm sóc khách hàng qua mạng xã hội, doanh thu có thể cải thiện rõ rệt mà chi phí lại được tiết giảm.

Song song với workshop, VPBank CommCredit tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề phối hợp cùng Hiệp hội Tư vấn thuế, tháo gỡ những băn khoăn liên quan tới việc bỏ thuế khoán và cơ chế quản lý mới. Đây là một bước đi thiết thực, bởi sự minh bạch tài chính và pháp lý chính là nền tảng để các hoạt động marketing phát huy hiệu quả lâu dài.

Ở góc nhìn của chuyên gia, ông Trịnh Cường - Giám đốc phát triển kinh doanh và đối tác của Guta Café - diễn giả tại workshop “Kiến tạo nền móng, định hình tương lai” đã nhận định: “Điểm khác biệt của VPBank CommCredit là tạo ra hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho khách hàng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Đây là mô hình đồng hành dài hạn mà nhiều tổ chức tài chính khác chưa làm được.”

Không dừng lại ở việc trang bị kiến thức, VPBank còn tạo cơ hội quảng bá thực tế khi cho phép khách hàng được bố trí quầy trưng bày sản phẩm tại những sự kiện quy mô lớn do ngân hàng tổ chức. Hoạt động này sẽ được triển khai lần đầu tại giải chạy VPBank International Marathon sắp diễn ra vào cuối tháng 10/2025. Sản phẩm của khách hàng sẽ có cơ hội tiếp cận hàng nghìn vận động viên và khách tham quan, một trải nghiệm quảng bá miễn phí mà bình thường rất khó tiếp cận với hộ kinh doanh nhỏ, giúp nâng cao uy tín thương hiệu.

Tối đa doanh thu - gia tăng sức mạnh từ giải pháp tài chính

Truyền thông hiệu quả mới chỉ là một nửa câu chuyện. Để mỗi cơ hội quảng bá được tận dụng triệt để, hộ kinh doanh cần một công cụ tài chính linh hoạt giúp xoay vòng vốn, vận hành hiệu quả, tối ưu dòng tiêu. Với bài toán này, VPBank CommCredit mang tới dòng thẻ tín dụng chuyên biệt cho hộ kinh doanh, tập trung vào các nhu cầu từ hỗ trợ vốn lưu động, công cụ quản lý đến ưu đãi chi phí…

Thẻ tín dụng VPBank CommCredit có thời gian miễn lãi lên tới 55 ngày, khách hàng hộ kinh doanh có thể sử dụng một hạn mức tín dụng duy nhất, linh hoạt xoay dòng tiền để nhập hàng, chi trả chi phí quảng cáo, vận hành kết hợp với nhu cầu thanh toán các khoản chi tiêu cá nhân.

Điểm nổi bật khác của thẻ tín dụng VPBank CommCredit là tính năng ICCP - cho phép khách hàng tạo mã số thanh toán trực tuyến có chức năng tương đương thẻ vật lý. Đây là công cụ quản trị chi tiêu giúp phân tách rõ mục đích giao dịch, kiểm soát ngân sách theo nhu cầu phân loại và hạn chế rủi ro. Song song đó, chính sách hoàn tiền được thiết kế đặc thù theo các lĩnh vực mà hộ kinh doanh thường xuyên chi tiêu với mức hoàn tiền đến 12% cho ngành hàng quảng cáo và du lịch, 1% đến 3% cho thanh toán tiện ích. Chủ thẻ tín dụng cũng được hưởng ưu đãi toàn cầu từ hơn 200 thương hiệu quốc tế, cùng với phí giao dịch ngoại tệ chỉ 1%, miễn phí thường niên năm đầu và các chương trình trả góp linh hoạt từ VPBank.

VPBank CommCredit đồng hành cùng hộ kinh doanh với các giải pháp tài chính và vận hành thiết thực

VPBank CommCredit còn đồng hành cùng khách hàng bằng những giải pháp thiết thực như tặng gói phần mềm bán hàng và hóa đơn điện tử, giúp hộ kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh, nhanh chóng thích ứng với Nghị định 70 của Chính phủ. Ngân hàng cũng hỗ trợ khách hàng không có tài sản thế chấp với khoản vay tín chấp lên tới 2 tỷ đồng, lãi suất chỉ từ 1,58%/tháng. Sự đồng hành này tạo nên chuỗi giá trị toàn diện - từ quản lý vận hành, bảo hiểm đến tái đầu tư, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng kinh doanh Việt Nam.

Khi kết hợp với các giải pháp truyền thông thông minh, từ workshop, hội thảo, đến cơ hội quảng bá, khách hàng có trong tay một vòng tròn khép kín: quảng bá thương hiệu đúng cách, tiếp cận khách hàng mới, và có nguồn vốn kịp thời để duy trì đà tăng trưởng. Đây chính là sự khác biệt mà VPBank CommCredit mang lại cho nhóm khách hàng hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, trao công cụ để họ lớn mạnh bền vững./.