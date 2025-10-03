SHS được xếp hạng A - Triển vọng ‘Ổn định’ ngay trong lần đánh giá đầu tiên của VIS Rating

(TBTCO) - Với kết quả xếp hạng tín nhiệm A, SHS được VIS Rating đánh giá có nguồn vốn và thanh khoản ở mức “Mạnh”, nhờ ít phụ thuộc vào vay nợ và nắm giữ tài sản thanh khoản cao.

Ngày 02/10/2025, Công ty cổ phần Xếp hạng tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) công bố kết quả đánh giá tín nhiệm lần đầu đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS). Theo đó, SHS được xếp hạng A - Triển vọng Ổn định. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định nền tảng tài chính vững chắc, năng lực quản trị rủi ro hiệu quả cùng vị thế ngày càng được củng cố của SHS trên thị trường vốn Việt Nam.

Nền tảng tài chính vững chắc và quản trị hiệu quả

SHS đạt mức A - Triển vọng Ổn định do VIS Rating xếp hạng.

Theo đánh giá của VIS Rating, SHS duy trì nền tảng tài chính an toàn với vốn chủ sở hữu tăng trưởng ổn định, thanh khoản dồi dào và đòn bẩy được kiểm soát chặt chẽ. Qua đó, Công ty có khả năng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính trong các kịch bản biến động của thị trường.

Cụ thể, tính đến 30/6/2025, SHS sở hữu tổng tài sản 17.000 tỷ đồng, trong đó nắm giữ lượng lớn tài sản thanh khoản cao, bao gồm trái phiếu doanh nghiệp của các định chế tài chính (16% tổng tài sản) và cổ phiếu niêm yết (33%), cao hơn nhiều so với mức trung bình ngành là 7%.

Điểm đòn bẩy ở mức “Mạnh” của SHS là một điểm nổi bật trong năng lực tín nhiệm của công ty. Công ty duy trì tỷ lệ đòn bẩy trong nhóm thấp nhất ngành, trung bình 1,3 lần trong 3 năm qua - thấp hơn đáng kể so với mức trung bình ngành là 2,4 lần - nhờ vào các đợt tăng vốn đáng kể và ít phụ thuộc vào nợ vay. Cùng với đó, nợ vay ngắn hạn chỉ chiếm 28% tổng nguồn vốn, thấp hơn nhiều so với mức trung bình ngành là 56%. Đây là yếu tố quan trọng cho thấy SHS đang duy trì cơ cấu vốn an toàn, tăng cường khả năng thanh khoản, giúp hạn chế rủi ro trước những biến động của thị trường.

Trong năm 2024, SHS ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.300 tỷ đồng, ROAA giai đoạn 2021 - 2025 đạt 7,7%, vượt xa mức trung bình của ngành là 5,1%. Thu nhập từ hoạt động đầu tư, đặc biệt là cổ phiếu blue-chip, chiếm hơn 50% lợi nhuận hoạt động, cao hơn mức trung bình ngành 40%. Bên cạnh đó, cho vay ký quỹ đóng góp 39%, hoạt động môi giới chiếm 7%. SHS đang thực hiện đa dạng hóa nguồn thu. Bên cạnh hoạt động môi giới truyền thống, SHS còn phát triển mạnh ở mảng tự doanh, tư vấn tài chính và dịch vụ tài chính. Cơ cấu doanh thu đa dạng giúp công ty giảm phụ thuộc vào một lĩnh vực duy nhất, từ đó gia tăng tính ổn định của lợi nhuận trong dài hạn.

Trong thời gian tới, SHS định hướng mở rộng mảng môi giới và dịch vụ tài chính nhằm đa dạng hóa hoạt động cốt lõi, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào hoạt động tự doanh. Ban lãnh đạo SHS cho biết chiến lược này sẽ tập trung vào khai thác tệp khách hàng cá nhân thông qua mạng lưới ngân hàng SHB trên toàn quốc, kết hợp với thế mạnh phân tích và tư vấn đầu tư để gia tăng nguồn thu từ dịch vụ quản lý tài sản.

Cơ hội phát triển dài hạn trong giai đoạn tăng trưởng mới

Trong giai đoạn 2025 - 2026, SHS dự kiến phát hành tối đa 6.500 tỷ đồng trái phiếu không có tài sản bảo đảm nhằm cơ cấu lại nợ ngắn hạn và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh. Đây được xem là bước đi chiến lược, vừa giúp công ty đa dạng hóa kênh huy động vốn, vừa mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức. VIS Rating đánh giá đòn bẩy và thanh khoản của SHS sẽ duy trì ổn định trong 12 - 18 tháng tới.

Theo VIS Rating, SHS hoàn toàn có khả năng duy trì hồ sơ tài chính và thanh khoản mạnh trong 12-18 tháng tới.

Việc được xếp hạng A - Triển vọng Ổn định ngay từ lần đánh giá đầu tiên không chỉ phản ánh sức mạnh nội tại của SHS, mà còn góp phần nâng cao uy tín và củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Đồng thời, kết quả này khẳng định vị thế của SHS như một định chế tài chính uy tín, đủ năng lực tham gia và đồng hành trong các thương vụ lớn trên thị trường vốn.

Với nền tảng vốn được củng cố, SHS có nhiều dư địa để mở rộng thị phần ở mảng môi giới, tư vấn tài chính và đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp - kênh huy động vốn trung dài hạn có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế.

Bứt phá với chiến lược dịch vụ và công nghệ

Song song với nền tảng tài chính, SHS đẩy mạnh chuyển đổi số, coi công nghệ là trụ cột tạo lợi thế cạnh tranh. Công ty đã nâng cấp nền tảng giao dịch SHTrading, phát triển công cụ tư vấn SHAdvisor và đang triển khai hệ thống core mới nhằm mang đến trải nghiệm an toàn, toàn diện và cá nhân hóa cho khách hàng.

SHS vừa ghi dấu mốc quan trọng như vốn hóa vượt 1 tỷ USD.

Sau gần 18 năm phát triển, với những dấu ấn như vốn hóa vượt 1 tỷ USD và nhiều giải thưởng uy tín, SHS đang bước vào giai đoạn tăng trưởng bền vững. Việc được VIS Rating xếp hạng A là sự ghi nhận cho năng lực quản trị tài chính và điều hành, đồng thời khẳng định cam kết của SHS trong việc xây dựng một định chế tài chính vững mạnh, minh bạch và trách nhiệm, đặc biệt trong bối cảnh thị trường vốn Việt Nam hướng tới nâng hạng. SHS cũng thể hiện vai trò đồng hành trong việc phát triển thị trường tài chính và thị trường trái phiếu theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững.

Tuy vậy, VIS Rating cũng lưu ý một số thách thức mang tính hệ thống mà SHS có thể đối mặt. Thị trường chứng khoán Việt Nam vốn có tính chu kỳ rõ nét, khiến doanh thu môi giới và tự doanh biến động theo thanh khoản chung của thị trường. Ngoài ra, khung pháp lý về trái phiếu và sản phẩm tài chính liên tục thay đổi, đòi hỏi công ty phải duy trì năng lực quản trị rủi ro và chiến lược kinh doanh linh hoạt để bảo đảm tăng trưởng ổn định trong dài hạn./.