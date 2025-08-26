Sợi Thế Kỷ dự kiến phát hành hơn 43 triệu cổ phiếu để chia cổ tức

(TBTCO) - Sợi Thế Kỷ vừa thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 45%, tương đương phát hành gần 43,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên khoảng 1.400 tỷ đồng.

Công ty CP Sợi Thế Kỷ (mã Ck: STK) mới công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm tài chính 2024. Theo đó, công ty dự kiến phát hành gần 43,5 triệu cổ phiếu thưởng, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 45% (tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 45 cổ phiếu mới). Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Sợi Thế Kỷ sẽ tăng lên khoảng 1.400 tỷ đồng.

Nguồn vốn cho đợt phát hành này được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2024. Thời điểm phát hành dự kiến diễn ra trong năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Ảnh: Sợi Thế Kỷ.

Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh Sợi Thế Kỷ vừa trải qua một năm 2024 đầy khó khăn. Doanh thu thuần của doanh nghiệp ngành sợi này giảm 15% so với năm trước, còn 1.210 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế lao dốc mạnh tới 86%, chỉ còn hơn 12 tỷ đồng. Tính đến cuối năm, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn đạt 675 tỷ đồng.

Bước sang năm 2025, Sợi Thế Kỷ đặt ra kế hoạch kinh doanh mang tính đột phá. Mục tiêu doanh thu thuần được đề ra ở mức 3.270 tỷ đồng, tăng tới 270% so với thực hiện năm 2024. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 310 tỷ đồng, gấp 25 lần so với nền thấp của năm trước. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Động lực tăng trưởng chính được kỳ vọng đến từ việc nhà máy Unitex chính thức vận hành. Ở giai đoạn 1, nhà máy này có công suất khoảng 36.000 tấn sợi/năm, qua đó nâng tổng công suất toàn hệ thống của Sợi Thế Kỷ lên khoảng 99.000 tấn/năm, tăng 50% so với trước.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 710 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, ảnh hưởng từ lỗ tỷ giá khiến lợi nhuận sau thuế chỉ đạt khoảng 30 tỷ đồng. Dù vậy, con số này vẫn là sự cải thiện đáng kể so với mức lỗ 55 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024.

Ngoài kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu, Sợi Thế Kỷ còn có phương án chào bán riêng lẻ thêm 13,5 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 27.500 đồng/cổ phiếu. Nếu thành công, công ty có thể thu về tối thiểu 371 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh. Tuy nhiên, đợt chào bán diễn ra vào tháng 7 vừa qua không ghi nhận bất kỳ nhà đầu tư nào đăng ký mua, khiến kế hoạch này chưa thể triển khai như dự kiến./.