Thủy sản Việt Nam mở rộng cơ hội tại thị trường Đài Loan

(TBTCO) - Với nhu cầu tiêu thụ thủy sản cao và xu hướng ưa chuộng sản phẩm chất lượng, Đài Loan đang là thị trường đầy tiềm năng cho thủy sản Việt Nam, đặc biệt là tôm và cá tra, khi xuất khẩu đạt mức tăng trưởng ấn tượng 18% trong 8 tháng năm 2025.

Đài Loan hiện là một trong những thị trường tiêu thụ thủy sản lớn nhất châu Á, với mức tiêu thụ bình quân đầu người đạt 31,65 kg/năm vào năm 2023, vượt xa mức trung bình toàn cầu (21 kg). Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), nhu cầu nhập khẩu thủy sản của Đài Loan ngày càng tăng, mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt với các sản phẩm chủ lực như tôm và cá tra.

Năm 2024, Đài Loan nhập khẩu 1,885 tỷ USD thủy sản từ 86 quốc gia, trong đó Việt Nam đứng thứ tư, chiếm 9% thị phần. Các sản phẩm được ưa chuộng tại đây bao gồm tôm, cá hồi, mực, sò điệp và cá bơn. Đặc biệt, người tiêu dùng Đài Loan sẵn sàng chi trả cao cho hải sản chất lượng, nhất là tại các nhà hàng cao cấp, nơi tôm hùm, cua, hàu được xem là mặt hàng xa xỉ. Sự phát triển của ngành ẩm thực cao cấp, với 49 nhà hàng đạt sao Michelin, càng thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu thủy sản chất lượng cao.

Việt Nam đang tận dụng tốt cơ hội này. Năm 2024, xuất khẩu thủy sản sang Đài Loan đạt 168 triệu USD, chiếm 1,7% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước. Trong 8 tháng đầu 2025, con số này đạt trên 123 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Tôm dẫn đầu với mức tăng 37%, chủ yếu là tôm thẻ và tôm sú, trong khi cá tra tăng 31%. Tuy nhiên, các sản phẩm như mực, bạch tuộc giảm 5% và nhuyễn thể có vỏ giảm mạnh 45%, cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt ở một số phân khúc.

Nhu cầu nhập khẩu thuỷ sản của Đài Loan ngày càng tăng, mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: Lạc Nguyên

Tôm và cá tra đang là lợi thế cạnh tranh nổi bật của Việt Nam tại Đài Loan. Thị trường này có mức chi trả tốt, phù hợp cho các sản phẩm chế biến giá trị gia tăng. Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với cạnh tranh từ Trung Quốc, Nhật Bản và Na Uy – những quốc gia mạnh về cá hồi, mực và cá biển. Ngoài ra, các quy định kiểm dịch nghiêm ngặt từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) cũng đặt ra thách thức lớn về chất lượng và chứng nhận.

Để khai thác bền vững thị trường này, VASEP khuyến nghị doanh nghiệp Việt tập trung vào các sản phẩm chủ lực như tôm và cá tra, đồng thời phát triển dòng sản phẩm chế biến giá trị gia tăng, nhấn mạnh chất lượng, độ tươi ngon và truy xuất nguồn gốc. Việc hợp tác với các nhà hàng, đầu bếp tại Đài Loan, tham gia hội chợ thực phẩm quốc tế và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cũng là những giải pháp quan trọng để nâng cao uy tín thương hiệu.

Với đà tăng trưởng tích cực trong năm 2025, thủy sản Việt Nam đang có cơ hội lớn để mở rộng thị phần tại Đài Loan. Tuy nhiên, để duy trì lợi thế, các doanh nghiệp cần đầu tư vào chất lượng, xây dựng thương hiệu mạnh và đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đặc biệt trong phân khúc ẩm thực cao cấp, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường này./.