Cục Thuế Quảng Ngãi mở rộng triển khai ứng dụng eTax Mobile

Điện tử hóa công tác quản lý thuế hộ kinh doanh, cá nhân Chia sẻ về kết quả về công tác quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác trên địa bàn, ông Võ Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ngãi cho biết, đối với kinh doanh thương mại điện tử, tính nến nay cơ quan thuế đã đưa vào lập bộ 116/630 cá nhân, trong đó trên ngưỡng nộp thuế 95 cá nhân, dưới ngưỡng 21 cá nhân với tổng doanh thu phát sinh 2,37 tỷ đồng/tháng, tổng số thuế phát sinh 49,4 triệu đồng/tháng, truy thu 202 triệu đồng. Đối với chuyển nhượng bất động sản cá nhân, tổng hồ sơ chuyển nhượng bất động sản Cục Thuế Quảng Ngãi đã giải quyết là 6.222 hồ sơ, bằng 38% so với cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân (TNCN) miễn giảm 843 triệu đồng, bằng 63% so với cùng kỳ, thuế TNCN phải thu là gần 30 tỷ đồng, bằng 33% so với cùng kỳ. Đối với công tác lập bộ và quản lý thuế hộ kinh doanh khoán, từ đầu năm đến nay, Cục Thuế Quảng Ngãi đã lập bộ 20.659 hộ (lập bộ mới 722 hộ, nghỉ kinh doanh 243 hộ), tăng 5% so với tổng số lập bộ đầu năm. Trong đó, tổng số hộ còn đang hoạt động là 20.311 hộ (hộ dưới ngưỡng nộp thuế 8.159 hộ; hộ trên ngưỡng có nộp thuế là 12.152 hộ). Tổng số thuế lập bộ hơn 5,5 tỷ đồng/tháng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, mức thuế bình quân hộ/tháng là 436.269 đồng/tháng, giảm 3% so cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, Cục Thuế Quảng Ngãi cũng đã thực hiện lập bộ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp kịp thời, đảm bảo quy định và hiệu quả.