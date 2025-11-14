Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam tăng cường chấp nhận thanh toán số

(TBTCO) - Visa cùng với Ngân hàng Sacombank, Vietcombank và VPBank giới thiệu giải pháp nhận thanh toán không tiếp xúc qua điện thoại thông minh, mở rộng khả năng tiếp cận tài chính số và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

Công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới Visa ngày 13/11 cho biết, Visa hợp tác với Ngân hàng Sacombank, Vietcombank và VPBank ra mắt giải pháp Visa Accept tại Việt Nam, cho phép các hộ kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ chấp nhận thanh toán thẻ Visa không tiếp xúc trên điện thoại thông minh có hỗ trợ NFC mà không cần thiết bị chuyên dụng.

Người bán có thể đăng ký nhanh chóng trên ứng dụng ngân hàng di động và bắt đầu nhận thanh toán với thời gian đối soát gần như tức thì, giúp thanh toán số trở nên đơn giản, dễ dàng tích hợp vào hoạt động kinh doanh hằng ngày.

Đại diện Visa giới thiệu về giải pháp

Giải pháp Visa Accept góp phần thúc đẩy mục tiêu phát triển nền kinh tế không dùng tiền mặt tại Việt Nam khi hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vượt qua rào cản trong việc chấp nhận thanh toán số. Giải pháp này giúp giảm phụ thuộc vào tiền mặt, tối thiểu hóa chi phí đầu tư thiết bị, đồng thời mở ra cơ hội tăng trưởng, và hợp thức hóa hoạt động cho các hộ kinh doanh quy mô nhỏ, đặc biệt ở khu vực nông thôn.

Ngân hàng Sacombank, Vietcombank và VPBank đang tích hợp giải pháp Visa Accept vào ứng dụng ngân hàng di động, giúp nhà bán hàng đăng ký nhanh chóng ngay trên ứng dụng di động và bắt đầu chấp nhận thanh toán qua hình thức chạm điện thoại hoặc liên kết thanh toán một cách đơn giản, thuận tiện và liền mạch.

Đối với người tiêu dùng, giải pháp này mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi và an toàn hơn tại các chợ địa phương, gian hàng ẩm thực và cửa hàng trong khu dân cư. Đối với người tiêu dùng, giải pháp cho phép thanh toán không dùng tiền mặt thuận tiện và xuyên suốt, góp phần thúc đẩy thanh toán số và hỗ trợ hộ kinh doanh địa phương.

Bà Đặng Tuyết Dung- Giám đốc Visa Việt Nam và Lào chia sẻ: “Với Visa Accept, chúng tôi mang đến một giải pháp đơn giản và an toàn giúp doanh nghiệp nhỏ có thể chấp nhận thanh toán không tiếp xúc ngay trên điện thoại thông minh của họ. Với quy trình đăng ký nhanh gọn và đối soát gần như tức thì, chúng tôi giúp doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ tham gia vào nền kinh tế số, thúc đẩy sự thịnh vượng chung. Giải pháp này không chỉ tăng cường khả năng tiếp cận tài chính số và chuyển đổi số, mà còn góp phần phát triển nền kinh tế Việt Nam”.