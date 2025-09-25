Xuất nhập khẩu đạt hơn 637 tỷ USD, tăng trưởng 2 con số

(TBTCO) - Cục Hải quan công bố số liệu mới nhất cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/9/2025 đạt 637,21 tỷ USD, tăng 17,2%, tương ứng tăng 93,7 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 455,45 tỷ USD, tăng 23,5% (tương ứng tăng 86,67 tỷ USD).

Biểu đồ: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ từ 01/01/2025 đến 15/9/2025 và cùng kỳ năm 2024. Nguồn: CHQ

Cục Hải quan cho biết thêm, tính đến hết 15/9/2025, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 325,26 tỷ USD, tăng 15,8% tương ứng 44,41 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, một số nhóm hàng tăng như: máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 22,43 tỷ USD, tương ứng tăng 45,5%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 4,83 tỷ USD, tương ứng tăng 13,8%; cà phê tăng 2,57 tỷ USD, tương ứng tăng 61,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Về nhập khẩu, tính đến hết 15/9/2025, tổng trị giá kim ngạch của cả nước đạt 311,95 tỷ USD, tăng 18,8% (tương ứng tăng 49,29 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 28,78 tỷ USD, tương ứng tăng 38,7%; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 8,3 tỷ USD, tương ứng tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, tính đến hết ngày 15/9/2025, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp FDI đạt 211,81 tỷ USD, tăng 26,4% (tương ứng tăng 44,24 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2024, chiếm 67,9% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước./.