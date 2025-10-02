Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách nhà nước

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 184/CĐ-TTg ngày 2/10/2025 gửi các bộ ngành, địa phương về việc điều hành ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2025.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Đến ngày 30/9/2025, thu ngân sách nhà nước (NSNN) xấp xỉ đạt 100% dự toán năm 2025 trong khi vẫn thực hiện giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất khoảng trên 200.000 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân; chi NSNN được điều hành chặt chẽ, tiết kiệm. Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên, những tháng cuối năm, dự báo tình hình chính trị, kinh tế, thương mại và đầu tư thế giới tiếp tục diễn biến khó lường, tác động không thuận đến kinh tế nước ta; thiên tai, bão lũ, dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi NSNN.

Phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng ít nhất 25% so với dự toán. Ảnh minh họa

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành NSNN những tháng cuối năm, phấn đấu thu NSNN tăng ít nhất 25% so với dự toán, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội theo các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ và Công điện, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, quyết liệt thực hiện công tác thu NSNN, phấn đấu thu NSNN cả nước năm 2025 tăng ít nhất 25% so với dự toán. Tăng cường quản lý thu NSNN, chống thất thu...; mở rộng cơ sở thu, nhất là từ thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống, các cửa hàng bán lẻ; đẩy mạnh quyết liệt hơn nữa chuyển đổi số trong quản lý thuế; quyết liệt, kiên trì, kiên định mở rộng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế, nhất là các hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, chuyển nhượng bất động sản; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về giá, thuế, phí; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

Tập trung, đẩy nhanh quyết liệt tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia; phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân đầu tư công...

Tổ chức điều hành chi NSNN chủ động, triệt để tiết kiệm chi NSNN, nhất là chi thường xuyên, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN. Đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công, xử lý tài sản dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo quy định; không để lãng phí, thất thoát tài sản công.

Các địa phương bám sát, theo dõi, đánh giá sát tình hình, diễn biến thị trường để chủ động thực hiện giải pháp tăng thu ngân sách. Thực hiện chi NSNN theo dự toán được giao và khả năng thu theo phân cấp. Tuyệt đối không để mất cân đối thu chi tại địa phương, cơ quan, đơn vị dự toán.

Báo cáo phương án điều chuyển vốn đầu tư công trước ngày 10/10

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan và địa phương tiếp tục quyết liệt hơn nữa việc điều hành chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa với chính sách tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Kiểm soát bội chi NSNN, nợ công trong phạm vi cho phép.

Đồng thời, chỉ đạo cơ quan Thuế, Hải quan các cấp triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp quản lý thu, đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, phòng chống gian lận, trốn thuế, thất thu thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về thu NSNN.

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025. Ảnh tư liệu.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính khẩn trương đôn đốc các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước ngày 10/10/2025 về việc điều chuyển vốn đầu tư công từ Bộ, cơ quan, địa phương không có nhu cầu sử dụng sang Bộ, cơ quan, địa phương có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ các dự án theo quy định; phương án xử lý số vốn ngân sách trung ương kế hoạch năm 2025 đã giao cho các bộ, cơ quan và địa phương nhưng quá thời hạn quy định không phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư theo quy định...