Từ cải cách đến nâng hạng: Việt Nam sẵn sàng bứt phá trong những thập kỷ tới

(TBTCO) - Việc thị trường Việt Nam được nâng hạng đồng nghĩa với sự ghi nhận và đảm bảo, đồng thời tạo thay đổi lớn đến hành vi và niềm tin của nhà đầu tư, đến quỹ đạo phát triển kinh tế dài hạn của thị trường cũng như giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ một đối tác thương mại nào.

Ngày 7/10, nhà cung cấp chỉ số FTSE Russell đã chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị mới nổi thứ cấp.

"Trái ngọt" từ những nỗ lực cải cách

Theo ông Gary Harron - Giám đốc Khối Dịch vụ chứng khoán, HSBC Việt Nam, đây là một dấu hiệu cho thấy vị thế quốc tế đang lên của Việt Nam có thể trụ vững trước những sóng gió ngắn hạn. Với việc nâng hạng, mặc dù có điều kiện, Việt Nam chỉ còn cách nhóm dẫn đầu “thị trường đã phát triển” hai bậc và kết quả này cũng là sự ghi nhận cho những nỗ lực chung của chính phủ, các cơ quan quản lý và các thành viên thị trường.

Ông Gary Harron - Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán, HSBC Việt Nam

6 tháng qua, các chuyên gia đánh giá cao tinh thần hợp tác mạnh mẽ, thống nhất giữa các cơ quan hữu quan, nhà đầu tư nước ngoài cũng như các bên tham gia thị trường nhằm tháo gỡ những rào cản cuối cùng để Việt Nam có thể được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Không dừng lại ở đó, các cơ quan hữu quan đã công bố kế hoạch nhằm đạt được phân hạng Thị trường mới nổi của MSCI vào năm 2030, kỳ vọng sẽ khai mở nhiều dòng vốn lớn hơn.

Nhận định trong bài viết ngày 8/10, ông Gary Harron cho rằng, việc nâng hạng thị trường không chỉ mang tính hình thức mà nó ảnh hưởng đến mọi thứ, từ cách các chuyên gia phân tích và truyền thông nhìn nhận một thị trường đến quyết định phân bổ tài sản của các nhà đầu tư trên toàn cầu. Đặc biệt với Việt Nam, gỡ bỏ “mác” thị trường cận biên đồng nghĩa với sự ghi nhận và đảm bảo, thay đổi quỹ đạo phát triển kinh tế dài hạn của thị trường và giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ một đối tác thương mại nào.

Thị trường vốn của Việt Nam đã có bước tiến về nhiều mặt, cả về lượng lẫn chất. Vốn hóa thị trường và số lượng tài khoản giao dịch đã tăng hơn gấp bảy lần trong vòng một thập kỷ qua.

“Điều đáng khích lệ là tháng 9 năm nay, Bộ Tài chính đã công bố kế hoạch đầy tham vọng nhằm phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán và tái cấu trúc nhà đầu tư. Đề án bao gồm các biện pháp chính sách cũng như kế hoạch hành động cụ thể hỗ trợ các mục tiêu tổng quan như tăng tỷ trọng tham gia của nhà đầu tư tổ chức thông qua củng cố chính sách và hành lang pháp lý, các sáng kiến đào tạo, phổ cập kiến thức và thông tin đến đông đảo quần chúng hơn và củng cố quản lý, giám sát thị trường nhằm đảm bảo tính chính trực”, ông Gary Harron nhận xét.

Các cơ quan hữu quan Việt Nam đã cho nhà đầu tư thấy một tinh thần cầu thị, luôn lắng nghe ý kiến góp ý và tích cực phản hồi bằng những kế hoạch rõ ràng, minh bạch. Kết quả mang lại chính là những sửa đổi, bổ sung cho quy định hiện hành, giúp hành lang pháp lý tiến gần hơn với những thông lệ quốc tế của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Sự thống nhất giữa các bộ ban ngành và tốc độ đưa ra động thái phản hồi cho các góp ý cũng giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào quyết tâm thực hiện cải cách thị trường.

“Tại HSBC, chúng tôi đã được tận mắt chứng kiến từng bước sự phát triển này trong quá trình đồng hành hỗ trợ các bên tham gia thị trường kể từ khi thị trường ra đời cách đây 25 năm” - vị giám đốc của HSBC chia sẻ.

Nâng hạng thúc đầy đà cải cách

Từ việc nâng hạng lần này, chuyên gia HSBC cho rằng, đà cải cách sẽ càng được thúc đẩy. Nhà đầu tư toàn cầu có niềm tin vào tương lai của Việt Nam sẽ tiếp tục đòi hỏi nâng cao sự thống nhất với tiêu chuẩn quốc tế hơn nữa.

Trong vòng một năm qua, nhiều bước cải cách được tiến hành nhằm giải quyết những trở ngại lớn để sớm nâng hạng thị trường. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã gỡ bỏ yêu cầu ký quỹ, đơn giản hóa quy định gia nhập thị trường, nâng cấp hạ tầng giao dịch và bắt buộc công bố thông tin bằng tiếng Anh đối với công ty niêm yết, thống nhất thông tin công bố và báo cáo bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt.

Tới đây, còn nhiều nội dung cải cách sắp triển khai, bên cạnh giảm thiểu đáng kể quy trình mở tài khoản đã thực hiện cùng nhiều cải tiến khác đang được tiến hành. Theo sau kết quả đánh giá của FTSE, Việt Nam đã tiến hành xây dựng đề xuất cải thiện khả năng tiếp cận của công ty môi giới chứng khoán toàn cầu và cơ chế đối tác thanh toán trung tâm cũng đang trong quá trình phát triển; đà phát triển và cải cách thị trường được tiếp tục duy trì.

Việc FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường Việt Nam đánh dấu một bước ngoặt quan trọng nhưng chưa phải đích đến cuối cùng, bởi Việt Nam có nhiều kế hoạch hành động đang triển khai nhằm gia tăng số lượng doanh nghiệp niêm yết, hỗ trợ tổ chức trong nước cũng như tiếp tục nâng hạng thị trường.

“Mặc dù còn những nhiễu động liên quan đến thuế quan trong khu vực, Việt Nam cho thấy một quyết tâm cải cách quyết liệt. Với sự hỗ trợ về chính sách mạnh mẽ và sự đồng hành của nhà đầu tư toàn cầu, giai đoạn 25 năm tới hứa hẹn nhiều tiến bộ hơn nữa” - ông Gary Harron tin tưởng./.