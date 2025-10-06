Vốn FDI thực hiện cao nhất trong 5 năm qua

(TBTCO) - Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 9 tháng năm 2025 ước đạt 18,80 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của chín tháng trong 5 năm qua.

Kết quả tình hình đầu tư 9 tháng cho thấy môi trường kinh doanh trong nước tiếp tục được cải thiện, dòng vốn đầu tư công – tư – FDI đều tăng, tạo động lực cho sản xuất và việc làm. Các chỉ số giải ngân, tăng vốn, số lượng dự án mới và mở rộng đều tăng mạnh.

Theo Cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong 9 tháng năm 2025 theo giá hiện hành ước đạt 2.701,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2024, cao hơn đáng kể mức tăng 7,0% của năm trước. Kết quả này cho thấy sự quyết liệt của Nhà nước, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong triển khai các dự án thuộc nhiều ngành, lĩnh vực, nhất là đầu tư công và công nghiệp chế biến.

Riêng trong quý III/2025, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.100,1 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực Nhà nước đạt 343,0 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 23,9%; khu vực ngoài Nhà nước đạt 582,2 nghìn tỷ đồng, tăng 8,2%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 174,9 nghìn tỷ đồng, tăng 12,2%

Tính chung 9 tháng, vốn đầu tư khu vực nhà nước đạt 798,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 29,6% tổng vốn và tăng 19,6%; khu vực ngoài nhà nước đạt 1.441,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 53,3% và tăng 7,8%; khu vực FDI đạt 462,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 17,1% và tăng 11,2%. Cục Thống kê nhận định, đà tăng trưởng của đầu tư xã hội thể hiện sự phục hồi rõ nét của khu vực doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và hạ tầng

Trong cơ cấu đầu tư, vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước đạt 550,1 nghìn tỷ đồng, bằng 55,7% kế hoạch năm và tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong nhiều năm.

Về vốn đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 30/9/2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam (gồm cấp mới, điều chỉnh, góp vốn, mua cổ phần) đạt 28,54 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước

Trong đó, có 2.926 dự án mới được cấp phép với tổng vốn 12,39 tỷ USD, tăng 17,4% về số dự án và giảm 8,6% về số vốn đăng ký. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 7,27 tỷ USD, chiếm 58,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 2,57 tỷ USD, chiếm 20,7%; các ngành còn lại đạt 2,55 tỷ USD, chiếm 20,6%.

Bên cạnh đó, có 1.092 lượt dự án điều chỉnh vốn với giá trị tăng thêm 11,32 tỷ USD, tăng 48,0% so với cùng kỳ. Có 2.527 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 4,84 tỷ USD, tăng 35%, trong đó 37% giá trị tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo và 21,9% vào lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Đặc biệt, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam trong 9 tháng đạt 18,80 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước – mức cao nhất giai đoạn 2021–2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 15,56 tỷ USD, chiếm 82,8% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,37 tỷ USD, chiếm 7,3%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 598,7 triệu USD, chiếm 3,2%.

Đây là tín hiệu tích cực cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng vào môi trường đầu tư Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch và đô thị thông minh./.