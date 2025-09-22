(TBTCO) - Dự thảo Nghị định của Ngân hàng Nhà nước đề xuất hỗ trợ lãi suất cố định 2%/năm đến hết năm 2030 cho doanh nghiệp tư nhân, hộ và cá nhân kinh doanh thực hiện dự án xanh, tuần hoàn, ESG. Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm lập dự toán, giám sát; ngân hàng trực tiếp cho vay và phối hợp xác minh.

Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG).

Doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh có thể vay vốn xanh rẻ hơn 2%/năm đến 2030. Ảnh minh hoạ.

Dự thảo Nghị định có 9 điều, quy định chi tiết về phạm vi, đối tượng, điều kiện, mức và thời hạn hỗ trợ, nguồn vốn, cơ chế quyết toán và trách nhiệm của các bên liên quan..., nhằm tạo điều kiện giảm chi phí vốn, hỗ trợ dòng tiền, thúc đẩy chuyển đổi xanh, góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Theo dự thảo Nghị định, mức hỗ trợ lãi suất cố định là 2%/năm, tính trên dư nợ gốc trong toàn bộ thời hạn vay, áp dụng cho các khoản giải ngân bằng VND đến hết ngày 31/12/2030. Đối tượng được hỗ trợ gồm: doanh nghiệp tư nhân (không bao gồm doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI), hộ và cá nhân kinh doanh.

Theo dự thảo Nghị định, điều kiện kèm theo là khoản vay phải hợp pháp, ký kết và giải ngân sau khi Nghị định có hiệu lực, sử dụng đúng mục đích và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận là dự án xanh, tuần hoàn hoặc ESG.

Khách hàng vay vốn sẽ phải hoàn trả hỗ trợ nếu vi phạm. Theo Khoản 3 Điều 3 dự thảo Nghị định, không tiếp tục thực hiện hỗ trợ lãi suất với khoản vay có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả hoặc đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, trừ trường hợp cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, không tiếp tục hỗ trợ lãi suất với khoản vay thực hiện dự án không còn thuộc Danh sách các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung ESG được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Dự thảo Nghị định cũng phân công rõ trách nhiệm cho các bên liên quan. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi và tổng hợp báo cáo; Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác nhận, công bố danh mục dự án xanh, tuần hoàn, ESG; Bộ Tài chính bố trí ngân sách và thực hiện quyết toán.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai và giám sát tại địa phương, các ngân hàng thương mại thực hiện cho vay, phối hợp xác minh và báo cáo.

Theo đó, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập dự toán, thực hiện dự toán, quyết toán tiền hỗ trợ lãi suất trong quy trình lập dự toán, thực hiện dự toán, quyết toán ngân sách địa phương hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan.

"Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng dự toán chi hỗ trợ lãi suất trong dự toán chi ngân sách của cấp tỉnh hằng năm trên cơ sở dự kiến nhu cầu hỗ trợ lãi suất của các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vay vốn thực hiện dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG) trên địa bàn tỉnh" - Khoản 2 Điều 5 dự thảo Nghị định nêu rõ.

Về nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất, theo dự thảo Nghị định, ngân sách nhà nước bố trí kinh phí hằng năm để hỗ trợ lãi suất. Theo đó, với các địa phương tự cân đối được ngân sách để thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất, ngân sách địa phương bố trí kinh phí trong kế hoạch chi hằng năm của địa phương mình để hỗ trợ lãi suất.

Còn các địa phương chưa tự cân đối được để thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất, kinh phí thực hiện hỗ trợ lãi suất thực hiện theo Nghị định này được bố trí từ ngân sách địa phương và ngân sách trung ương./.